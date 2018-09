È stato il grande giorno di Chiara Ferragni e Fedez: ora sono ufficialmente marito e moglie dopo aver pronunciato il fatidico sì nel salone degli Specchi di Palazzo Ducezio, a Noto. I due hanno coronato il loro sogno d'amore a poco più di 5 mesi dalla nascita del figlio Leone e sono apparsi più emozionati che mai. Per un'occasione tanto speciale come il matrimonio hanno scelto dei look davvero glamour. Tutti gli occhi non potevano che essere puniti sulla sposa: la blogger ha infatti sfoggiato un abito Dior Haute Couture disegnato appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, stilista della Maison francese, che ha creato un romantico abito da sogno degno di una principessa. Chiara è arrivata all'altare accompagnata dal padre con un lungo vestito bianco ottico che, come aveva anticipato la stessa fashion influencer, ha un corpetto nude in pizzo lavorato, accollato e con le maniche lunghe, sul quale spicca una trama floreale. (Continua a leggere dopo la foto)

L'effetto vedo non vedo lascia intravedere la presenza di coppe per coprire il seno mentre sulla schiena c'è una fila di bottoncini fino al collo. La gonna, invece, è in tulle, ha un lungo strascico, il tessuto trasparente lascia intravedere non solo le gambe ma anche una minigonna aderente (e qui c'è la vera particolarità). L'abito di Chiara Ferragni è infatti un doppio modello, staccando la lunga gonna in tulle con strascico e spacco frontale, la sposa resta con un minidress bianco con gonna corta e aderente che ha lo stesso tessuto nude in pizzo del corpetto. Sotto il lungo velo ha un'acconciatura con chignon e capelli raccolti, mentre ai piedi porta delle slingback bianco candido. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli sposi hanno scelto un paio di fedi appositamente create per il loro matrimonio firmate pomellato, non semplici fedi in oro ma veri e proprio anelli ricoperti di pietre preziose. La fede scelta da Chiara Ferragni e Fedez ha una montatura in oro bombata ed è interamente ricoperta di piccoli diamanti che donano luce al gioiello preziosi. Il look della sposa è tutto all'insegna del custom made, persino le scarpe sono personalizzate. La sposa ha infatti raggiunto l'altare con un paio di scarpe in gros grain bianco, firmate Dior, modello sling back, aperte sul tallone e con tacco ricurvo. A decorare le scarpe della sposa un elegante fiocco laterale e sulla parte posteriore, al posto della scritta Dior, sul tessuto bianco è impresso il nome Chiara. (Continua a leggere dopo la foto)

Per completare il look di nozze ha poi scelto un semplice bouquet di fiori bianchi di campo. Per quanto riguarda lo sposo, che ha dato un'anteprima del suo outfit a pochissimi minuti dal fatidico sì, come preannunciato, ha puntato tutto sull'eleganza di Versace con tanto di gemelli placcati in oro. Insomma, Chiara aveva promesso che l'abito da sposa sarebbe stato spettacolare e, a quanto pare, non ha deluso le aspettative: per il matrimonio a Noto sembra essere uscita direttamente da una fiaba.

