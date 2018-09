“Il sesso con lei? Stupendo”. L’attrice e la bella collega, la clamorosa rivelazione

Le scene di sesso sono sempre un grande cruccio per molti attori, che si trovano a lanciarsi in acrobazie erotiche alle volte piuttosto imbarazzanti con colleghi a loro volta non proprio a loro agio. Tante le confessioni, negli anni, di star che si sono dette estremamente in difficoltà nel trovarsi in certe situazioni. Di sicuro del parere opposto sono due delle attrici che più hanno animato ultimamente il panorama del grande schermo internazionale, protagoniste di una scena saffica che a quanto pare ha piacevolmente sorpreso entrambe. "Mi è piaciuto fare sesso con Emma Stone" ha commentato Olivia Colman in conferenza stampa a proposito del set di The Favourite di Yorgo Lanthimos, in concorso a Venezia 75, che l'ha vista protagonista insieme a Emma Stone. "Anche a me è piaciuto farlo con te" le ha fatto eco la Stone. (Continua a leggere dopo la foto)

Un film che ha colpito molto anche la critica e che vede susseguirsi intrighi, colpi bassi, gelosie nella corte della regina Anna. Aggiungete un triangolo amoroso tra donne ed ecco servito The Favourite di Yorgo Lanthimos, in concorso oggi a Venezia 75 e accolto con grandi applausi dalla stampa nelle proiezioni riservate e all'incontro con il cast. (Continua a leggere dopo la foto)

Quasi come a Hollywood? "C'è tanta rivalità certamente, ma lo spirito competitivo non è solo nel cinema, accade in tutti i settori" dice Emma Stone, una delle tre magnifiche protagoniste, con Olivia Colman e Rachel Weisz (assente per imminente maternità) che mettono subito al secondo giorno di festival l'ipoteca sulla coppa Volpi migliore interpretazione femminile. (Continua a leggere dopo la foto)

Come racconta l'Huffington Post, Lanthimos (The Lobster, Il cervo sacro) racconta la sfida, anche di seduzione omosessuale tra due dame, Abigail Masham (Stone) e Sarah Churchill (Weisz), per diventare unica, potente favorita della regina Anna Stuart (1665-1714), a capo del regno nel D'Inghilterra, depressa, instabile, 'bambina'. Gelosie violente e manovre politiche, capricci che cambiarono vite di milioni di persone per la guerra Inghilterra - Francia che dominò tutto quel periodo storico.

