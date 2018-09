Un periodo pieno di tenerezze e piccoli gesti che fanno clamore quello che stanno vivendo la sempre bellissima Meghan Markle e Harry d'Inghilterra. Soltanto pochi giorni fa i due erano balzati agli onori delle cronache per la decisione di adottare un cane, un bel labrador che era arrivato a colorare ulteriormente le giornate insieme. Prima di entrare a far parte della famiglia reale, d'altronde, la modella viveva con quelli che lei chiamava "my boys" o in alternativa "my loves": cioè i suoi cani Guy e Bogart. Poi, però, quando ha lasciato Toronto per fidanzarsi (e poi sposarsi) con Harry, Meghan ha dovuto lasciare Bogart ad alcuni amici che le hanno garantito che lo avrebbero trattato come un figlio. Ma il dolore, per lei, è stato grande. Al punto da spingerla a recuperare il prima possibile un affetto così prezioso, in un momento in cui tra l'altro i media la descrivono come particolarmente stressata. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è stato reso noto il nome del cucciolo entrato a far parte ufficialmente della vita della coppia più discussa, amata e paparazzata dell'anno. Di sicuro però in molti hanno sottolineato le difficoltà di una Meghan costretta a fare i conti con un periodo di grande stress. Accanto a lei, oltre alla madre accorsa per aiutarla, un Harry mai così dolce: le testate inglesi parlano del principe come di un uomo molto premuroso e pieno di attenzioni per la moglie.

Forse anche perché sinceramente colpita dalle tante attenzioni ricevute, ecco allora che Meghan si è lasciata andare a un piccolo momento di imbarazzo, lasciandosi sfuggire un'espressione forse troppo intima davanti a dozzine di spettatori. Tutto è successo mentre la new entry della famiglia reale stava posando con il marito Harry per una foto di gruppo con il cast del musical Hamilton, a Londra.

Preoccupata di togliere visibilità al marito, Meghan ha detto davanti a tutti "Riesci a vedere, amore mio?". Il cast e il pubblico hanno apprezzato, come hanno anche gradito la performance di Harry, che ha intonato qualche nota dello spettacolo, messo in scena per raccogliere fondi per i bambini affetti da HIV nell'Africa del sud. La Markle sembra sempre più nel cuore dei cittadini inglesi.

