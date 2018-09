Prima del Dottor House, Scrubs e Grey's Anatomy, solo per citare qualche titolo sul genere serie TV 'medico', c'è stato E.R. Medici in prima linea: indimenticabili le avventure nelle corsie d'ospedale con George Clooney protagonista. E.R. è stata la serie TV che ha dato il successo alla star hollywoodiana: negli anni '90, infatti, questo sceneggiato ha fatto da apripista a quelle che oggi - già citate - portano a casa ascolti e apprezzamenti da capogiro. La serie, prodotta ininterrottamente per 15 stagioni, è stata ispirata dai racconti Casi di emergenza (Five Patients) di Michael Crichton, ed è stata coprodotta da Steven Spielberg. E.R. ha avuto un notevole successo di pubblico, diventando un trampolino di lancio oltre che per George Clooney anche Julianna Margulies. Negli Stati Uniti la serie è stata trasmessa in prima visione da NBC, mentre in Italia la sua programmazione è iniziata l'11 gennaio 1996 su Rai 2, dove è andata in onda in prima visione per tutte le quindici stagioni sino alla sua conclusione, il 19 giugno 2009. Ma come mai se ne torna a parlare oggi? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



L'attrice Vanessa Marquez, nota per la partecipazione alla serie televisa Er-Medici in prima linea che aveva fra le sue star anche George Clooney, è stata uccisa nella sera di giovedì a casa sua a Pasadena in California. Gli agenti erano stati chiamati perché la donna era preda di una crisi epilettica e dava segnali di instabilità mentale. (Continua a leggere dopo la foto)



La polizia ha tentato di convincerla a ricoverarsi in ospedale, ma dopo un'ora e mezza di trattative, l'attrice - ha detto l'ufficio dello sceriffo - ha imbracciato un fucile a pallini intimando ai poliziotti di andarsene. A quel che risulta la polizia a quel punto ha aperto il fuoco uccidendo la donna. La notizia è stata diffusa con qualche ora di ritardo ed è destinata a riaccendere la polemica sul numero crescente di vittime afroamericane durante operazioni di polizia. (Continua a leggere dopo la foto)





Vanessa Marquez ha esordito nel 1988 nel film 'La forza della volontà' e l'anno dopo ha avuto un ruolo nel film 'Night children - I ragazzi della notte', poi ha partecipato soprattutto a serie televisive fino ad arrivare al 1994 quando ha avuto il ruolo della dottoressa Wendy Goldman in E.R. - Medici in prima linea nelle prime tre stagioni della serie televisiva. Fino al 2001 partecipa ad alcuni film per la televisione, poi da allora dirada le apparizioni al cortometraggio Return of Pink Five nel 2006, al film Shift nel 2013 alla breve apparizione nel cortometraggio The Problem with Evolution nel 2017. In seguito ha accusato George Clooney di razzismo e sessismo nei suoi confronti, oltre ad imputarlo di averla fatta escludere dalla serie.

