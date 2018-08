“Mi ha violentata”. Un’altra, terribile accusa scuote il mondo dello spettacolo

Un'altra notizia choc che arriva in un momento particolarmente delicato per il mondo dello spettacolo, quello che ha visto nel corso dei mesi susseguirsi le accuse di violenze sessuali a danno di diversi personaggi famosi. Ultima in ordine cronologico era stata Asia Argento, che a sua volta era stata tra le donne che con più decisione avevano puntato il dito contro il produttore americano Weinstein. Una lunga lista che ha visto finire nei guai anche Gérard Depardieu, indagato per stupro e aggressione sessuale dopo la denuncia di una giovane ballerina che ha incontrato quest'estate e con la quale stava lavorando a un progetto artistico. La procura di Parigi ha aperto un fascicolo sulla base di informazioni dei gendarmi di Aix-en-Provence che hanno raccolto la testimonianza della ragazza lunedì scorso. La giovane donna ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale due volte nella casa parigina dell'attore, nel sesto arrondissement. I fatti si sarebbero svolti il 5 e 13 agosto. (Continua a leggere dopo la foto)

Depardieu, 69 anni, ha recitato con tutti i più grandi registi francesi, da Truffaut a Godard. L'uomo era in contatto con l'attrice di cui non si conosce ancora l'identità ma che, secondo i media francesi, sarebbe la figlia di un altro nome molto famoso del cinema francese. La ragazza avrebbe preso contatto con Depardieu per avere consigli artistici e lui si sarebbe offerto di aiutarla. L'avvocato dell'attore, Hervé Temime, smentisce le accuse di aggressione sessuale durante i diversi incontri. (Continua a leggere dopo la foto)

"Questo è contrario a tutto quello in cui Depardieu crede, a tutto quello che ha sempre fatto" ha detto Temime convinto che l'inchiesta dimostrerà l'innocenza del suo cliente. La notizia è uno choc nel mondo del cinema vista l'importanza e la notorietà di Depardieu, personaggio popolare anche se controverso per le sue prese di posizione, la decisione di trasferire la residenza in un paesino belga per non pagare più le tasse allo Stato francese o l'amicizia con Vladimir Putin che l'ha convinto a prendere la nazionalità russa. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche anno fa il divo francese aveva interpretato il film di Abel Ferrara ispirato allo scandalo sessuale nel quale era stato coinvolto Dominique Strauss-Kahn. Qualche mese fa, Depardieu aveva commentato le rivelazioni che avevano portato al movimento #MeToo definendo il produttore Harvey Weinstein un "grosso maiale". Nonostante sia abituato a provocare polemiche, Depardieu è anche molto amato dai francesi.

Questo è Gerard Depardieu oggi. Evidentemente appesantito, non si può certo dire che sia in forma. Eppure l’attore francese era un vero sex symbol con quei capelli selvaggi e quel suo profilo imperfetto, ve lo ricordate? Eccolo

