Una cena romantica a Rimini? Di Al Bano e Romina si parla tantissimo, soprattutto in queste ultime ore. Il motivo è uno scoop del settimanale 'Gente' che ha colto in flagrante la coppia che ha segnato la discografia italiana. A tavola insieme, sulla riviera romagnola: dopo la cena, Al Bano e Romina Power si sono incamminati per raggiungere la camera d’albergo e riposare. Romina avanti con la sua cagnolina Daisy e Carrisi subito dietro la donna con il suo inconfondibile cappello bianco. Il cantante si è fermato poi a chiacchierare con lo staff prima dell'arrivo di Yari Carrisi colmo di valigie. Yari è il figlio che Al Banoha avuto proprio insieme a Romina Power. Tra i due cantanti, senza dubbio il rapporto è più che sereno ed equilibrato. Ma c'è del tenero sotto? A questo quesito ha risposto direttamente il Leone di Cellino San Marco che, in un'intervista a Il Mattino, ha voluto fare alcune precisazioni su come siano andate davvero le cose... (Continua a leggere dopo la foto)



Al Bano, in occasione dell'intervista al quotidiano campano, ha rivelato: "Siamo andati a cena io, un mio amico e Romina col suo cane, poi, all'uscita, un ambulante pakistano mi ha offerto delle rose e gliele ho comprate. Come ovvio che fosse, le ho poi date a lei. Tutto qui. Apriti cielo. Per i giornali è diventata: cena romantica al ristorante giapponese sorseggiando vino bianco". I fan continuano a sperare in un loro riavvicinamento. Dopo l'addio di Al Bano a Loredana Lecciso, gli ammiratori della coppia hanno pensato ad un possibile riavvicinamento tra il cantante e la ex moglie Romina. Al Bano, però, continua a ripetere: "Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati fratello e sorella - ha detto al Mattino - E va bene così. All'inizio mi fidavo. Ha deciso lei di starsene lontana per 18 anni e lo scotto c'era. Però ho scoperto, con gioia, che fra noi c'era ancora un affiatamento eccezionale, come se niente fosse successo". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, bufera su Al Bano Carrisi, coinvolto a sua insaputa in una querelle che riguarda uno dei concorsi più seguiti nel Bel Paese: Miss Italia. La celebre kermesse di Patrizia Miriglani, con una formale diffida legale ha chiesto lo stop immediato della 'finalissima di Futura Miss Italia' che si sarebbe dovuta svolgere nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco. Secondo il legale c'è stata un'indebita appropriazione del marchio, con manifesto illecito concorrenziale. Sulla locandina in cui è pubblicizzato l’evento c’è la scritta 'Finalissima Futura Miss Italia, XI concorso nazionale'. In più sotto la scritta 'premio alla carriera”'ci sono le foto di Katia Ricciarelli e Michele Placido e, al centro, quella di Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco, in questi giorni a Maiorca, è stato contatto direttamente dall'Ansa e si è ritenuto estraneo ai fatti. "Hanno anche utilizzato una mia foto impropriamente e per questo ho fatto le mie rimostranze". (Continua a leggere dopo la foto)

z



Come evidenziato da "Il Quotidiano Italiano" edizione di Bari, ci sarebbero le prove che Al Bano era tutt'altro che ignaro della kermesse di bellezza. Grazie a un video girato in diretta su Facebook dalla presentatrice dell’evento, Floriana Rignanese, Carrisi tutto sembra essere proprio a conoscenza del concorso organizzato nella sala ricevimenti a bordo piscina della sua tenuta. Dopo un saluto ai suoi fan con l’augurio di godersi la fine dell’estate al meglio, Al Bano, imbeccato dalla presentatrice, invita tutti a partecipare all'evento del 29 agosto. "Meglio di lei non potevo dirlo – dice Al Bano riferendosi all’invito della Rignanese -. Il 29 c'è una grande sorpresa, venite e non ve ne pentirete"...

Leggi anche:

“17 anni”. Baby Lecciso è cresciuta. Jasmine Carrisi come non l’avete mai vista

fbq('track', 'Gossip');