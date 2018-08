“Ma è proprio lui”. La nuova vita di Josh Hartnett, una sorpresa per tutti

Un successo assoluto nelle sale cinematografiche, con ingenti incassi al botteghino e gli spettatori entusiasti nell'assistere con i loro occhi, seduti sulle poltrone, alle drammatiche vicissitudini dei soldati americani che si trovavano a Pearl Harbor, base navale che nel 1941 fu improvvisamente bombardata dall'esercito giapponese. La pellicola che ricostruiva quel terribile episodio, intitolata proprio Pearl Harbor e uscita nel 2001, servì anche a sancire lo status di sex symbol assoluti dei due protagonisti, Ben Affleck e Josh Hartnett. Una coppia affiatatissima sul set ma che poi avrebbe preso strade molto, molto diverse nella vita. Il primo, infatti, ha proseguito con una carriera piena di successi e soddisfazioni ma che, come emerso in questi giorni, ha finito per pagare a caro prezzo, finendo in riabilitazione per rimettersi in sesto e fare i conti con i propri demoni interiori. Che fine ha fatto invece, si chiedono in molti oggi sui social, Josh Hartnett? A pubblicare suoi scatti recenti è stato il Daily Star. (Continua a leggere dopo la foto)

Al contrario del vecchio compagno di avventure, Josh ha scelto col tempo una vita decisamente più tranquilla. Il tutto senza togliersi comunque qualche soddisfazione, a partire dal suo esordio nel 1998 con Halloween - 20 Anni Dopo e passando per grandi successi come Sin City e Slevin - Patto Criminale. La vita di Hollywood, però, con i suoi eccessi e le sue esasperazioni, non faceva decisamente per lui, spingendolo a lasciare gli Stati Uniti. (Continua a leggere dopo la foto)

Josh ha rifiutato, negli anni, ruoli importanti, rifiutando ad esempio di indossare costumi e mantello da supereroe perché convinto che i vari Spiderman e Batman (tutte parte che gli sono state realmente offerte) avrebbero finito per bloccare la sua crescita attoriale spingendolo a fossilizzarsi su determinati personaggi. La sua vita sentimentale è stata altrettanto intensa: dopo la rottura con Jennifer Garner è ora legato a Tamsin Egerton, con la quale ha avuto due bambini. (Continua a leggere dopo la foto)

Con la compagna, Josh ha preferito dire addio ai fasti del jet set americano per trasferirsi prima in Minnesota e poi in Inghilterra, dove ora conduce una vita tranquilla dopo aver superato i suo problemi con l'alcol e la depressione. I due sono sembrati affiatati come non mai nelle ultime uscite in pubblico: Hartnett sembra intenzionato a mettere in stand-by la sua carriera per occuparsi al meglio della famiglia.

