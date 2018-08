È uno dei cantautori più amati di sempre: ai suoi concerti si possono incontrare tutte le generazioni e il tempo sembra davvero essersi fermato per lui, per la sua voce, per le sue emozioni. L’età è solo un numero per Antonello Venditti. A 69 anni il cantante romano continua a girare in lungo e in largo l’Italia con i suoi concerti, che radunano fan di ogni generazione. Del resto le canzoni di Venditti sono intramontabili, sempre attuali e mai banali. Tra un evento e un altro, però, il romano non ha dimenticato di trascorrere qualche giorno di relax al mare. Il cantautore è stato beccato dai paparazzi di Diva e Donna in Puglia. L’ex marito di Simona Izzo ha scelto l’incantevole Salento, dove ha pure suonato i primi di agosto, per godersi un bagno rinfrescante e un poco di tintarella. (Continua a leggere dopo la foto)

L’artista, come potete vedere nella foto più in basso, sfoggia capello lungo e un costume nero. In acqua Antonello ha preferito fare a meno dei suoi occhiali da sole, l’accessorio che da tempo contraddistingue la sua figura. L’estate 2018 è stata intensa, lavorativamente parlando, per Antonello Venditti. Il musicista è stato impegnato in giro per l’Italia con i suoi eventi e concerti. Concerti che proseguiranno anche per tutto l’autunno. (Continua a leggere dopo la foto)

A settembre è atteso il suo spettacolo sold out all’Arena di Verona. Il prossimo 21 dicembre, invece, Venditti è atteso al Palalottomatica di Roma. Una data annunciata solo di recente e i cui biglietti sono già andati a ruba. Di recente Venditti si è recato a Capri per ritirare il Premio Faraglioni 2018. Nel corso della serata, condotta da Paola Saluzzi, Antonello ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera, che dura da ben 40 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Dagli scatti, non sfoggia un fisico invidiabile, è vero, ma contando i suoi anni effettivi, ci può anche stare. Quest’anno, però, 40 anni li compie il disco "Sotto il segno dei pesci", ritratto di una generazione che vide i suoi ideali sfumare. Proprio per questo anniversario, Antonello Venditti si esibirà il prossimo autunno con alcuni concerti in cui presenterà il disco per intero, con ospite speciale Francesco De Gregori durante l’esibizione prevista a Roma il 23 dicembre prossimo

