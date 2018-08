Wanda Nara è nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1986. Il suo nome è salito alla ribalta delle cronache rosa e calcistiche degli ultimi anni per il doppio matrimonio prima con Maxi Lopez, ex attaccante di Milan e Sampdoria, attualmente in forza al Torino, poi con Mauro Icardi, suo attuale marito e attaccante dell’Inter. Showgirl, modella, presentatrice, agente, moglie e madre, Wanda Nara è riuscita poi col tempo ad avere successo in televisione: prima in Argentina, dove è diventata un personaggio noto al gossip anche per alcune presunte relazioni con calciatori, prima di sposare Maxi Lopez. Dal 2008 al 2013 Wanda Nara è stata sposata con il calciatore della Sampdoria Maxi Lopez, da cui ha avuto i tre figli: Valentino, Benedicto e Constantino. Il divorzio tra i due è avvenuto a seguito di numerose accuse di presunte infedeltà e tradimenti. Quasi contemporaneamente al divorzio da Lopez, Wanda Nara si è legata sentimentalmente a Mauro Icardi, ai tempi grande amico di Lopez e suo ex compagno di squadra, cosa che ha fatto molto scandalo. (Continua a leggere dopo la foto)



“Non ho mai tradito il mio ex marito Maxi Lopez. Lo giuro sui miei figli. Anzi ho lottato fino alla fine per salvare il nostro matrimonio. Ma non ce l’ho fatta. Mi tradiva sempre, in continuazione. Quando eravamo in Argentina mi ha tradito anche con Marianna, la nostra governante che bella non era. Eravamo in casa e loro facevano l’amore mentre io dormivo in un’altra stanza con i bambini“, aveva rivelato a Chi. Il 27 maggio 2014, Wanda Nara e Mauro Icardi sono convolati a nozze; per la cerimonia, la sposa ha scelto un abito di Alexander McQueen e una borsa Chanel decorata da cristalli Swarovski. Hanno avuto due figlie: Francesca Icardi, nata il 19 gennaio 2015 e Isabella, nata il 27 ottobre del 2016.

La differenza d’età tra Wanda e Mauro (lei ha 7 anni in più) non è un problema: “Mauro è un quarantenne nel corpo di un ventenne“, ha detto la Nara a Chi nel 2014. Prima di occuparsi degli affari economici di suo marito Mauro Icardi, Nel frattempo l'argentina diventa anche procuratrice del compagno e ne cura gli interessi sportivi ed economici, favorendo i suoi rinnovi di contratto con l'Inter a suon di aumenti di stipendio.

‘’Non era in programma che io diventassi la sua manager, in quel periodo lui aveva il suo in scadenza e mi ha chiesto di contattare il Presidente per dirgli che dovevamo trattare il rinnovo di contratto. Inizialmente non ero sicura se era il caso di iniziare quest'attività ma poiché me la cavavo bene abbiamo preso questa decisione. Ora i guadagni di Mauro sono aumentati moltissimo ma questo è dovuto soprattutto al suo talento’’. Wanda Nara è alta 168 centimetri e pesa 55 chili.

