Auguri Claudia Schiffer, 48 anni. Prego? Guardatela in bikini…

Quarantotto. Sono quarantotto le candeline che Claudia Schiffer ha spento lo scorso 25 agosto. Tutto corretto per l'anagrafe, ma a vederla in costume si fa presto a dimezzarle. Chiamatela, se volete, perfezione perché, signori, l'icona degli anni Novanta, una delle top model più famose e amate è ancora la numero uno. In vacanza in Italia, è stata 'avvistata' a largo e a bordo di uno yacht di lusso con un mini bikini leopardato con reggiseno a balconcino che, fa notare la rivista Gioia, sembra disegnato sul suo corpo. Un fisico 'bestiale', la tedesca che già sei mesi fa, quando ha sfilato con le top delle top per Versace ha oscurato le ben più giovani Gigi Hadid, Kendall Jenner e via discorrendo. E badate bene: qui non c'è Photoshop di sorta. La Schiffer, a 48 anni, è proprio così (beata lei). È bella da morire, proprio come 25 anni fa. E dire che da ragazza il suo sogno era quello di diventare un avvocato come il padre! (Continua dopo la foto)



Claudia fu notata da un agente di modelle a 17 anni in una discoteca e finiti gli studi si trasferisce a Parigi per tentare la fortuna: lì incontra la fotografa Ellen Von Unwerth, che nel 1989 la ritrae nella campagna pubblicitaria di Guess, trasformandola in una versione moderna di Brigitte Bardot. Il successo è immediato e senza precedenti. Karl Lagerfeld la trasforma nella nuova musa Chanel e l'ascesa nell'Olimpo della moda ha inizio.

Centinaia di cover e di campagne pubblicitarie e un'infinità di sfilate da protagonista dopo, con le colleghe Elle MacPherson e Naomi Campbell apre (per poco) il Fashion Café, poi tenta la carriera cinematografica in un film di Abel Ferrara, ma lascia presto perdere perché capisce che la recitazione non fa per lei. Non è finita: diventa anche stilista, creando una sua collezione di maglieria con un buon successo commerciale. A settembre dello scorso anno, poi, il grande ritorno in passerella per Donatella Versace nella sfilata-omaggio al compianto fratello Gianni.

Ci sono Claudia, Naomi, Cindy Crawford, Carla Bruni ed Helena Christensen. E per mezz'ora si torna indietro nel tempo. E che tempo! Oggi la Schiffer, che ricordiamo fidanzata a lungo col mago David Copperfield, dal 2002 è la moglie del regista inglese Matthew Vaughn, da cui ha avuto 3 figli: Caspar Matthew nato nel 2003, Clementine Poppy nel 2004 e Cosima Violet nel 2010. Abita a Londra da anni, continua a lavorare ma centellina le sue apparizioni. E questa ultima in bikini, esattamente come accaduto per uno degli ultimi post di Naomi Campbell, ci conferma che le icone degli anni Novanta hanno davvero bevuto l'elisir di eterna giovinezza.

