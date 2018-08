“Sono stata io”. Asia Argento, ecco chi l’ha tradita diffondendo i suoi sms

E ora arriva la verità: ecco chi ha diffuso alla polizia gli sms in cui Asia Argento ammetteva di aver fatto sesso con Jimmy Bennett. Messaggi poi pubblicati dal sito americano Tmz. Ora c'è un nome e un cognome: la 'talpa' si è fatta avanti. Già, è una lei, che non si pente minimamente di aver fatto la spia, anzi. Come riporta Il Giornale, è stata la fidanzata della grande amica di Asia, sua spalla del movimento MeToo: la compagna di Rose McGowan, l'attrice che i fan di Streghe ricordano nel ruolo di Paige Matthew. Si chiama Rain Dove, è americana, ha 27 anni e di professione fa la modella. "Sono stata io e lo rifarei”, ha confessato Rain su Twitter rivelando di essere stata lei a diffondere la conversazione privata in cui Asia ammetteva di aver fatto sesso con l'allora minorenne Jimmy Bennett. La Dove ha poi spiegato sempre sul social di aver raccolto lo sfogo dell'Argento: "È stata lei a iniziare la conversazione". Quindi la modella si è rivolta alla polizia perché Asia "aveva commesso uno stupro". (Continua dopo la foto)



La modella nega di aver inviato i messaggi al noto sito di gossip Tmz, che li ha poi pubblicati. O quantomeno di non averlo fatto direttamente, prosegue Il Giornale. Potrebbe essere stato qualche amico o collaboratore con cui li aveva condivisi per poi valutare il da farsi. La modella, poi, pubblica anche l'ultimo messaggio che Asia le ha inviato, dopo che gli sms tra le due sono apparsi su Tmz: "Sei un mostro".

Ancora. Come riporta il Corriere della Sera, la modella 27enne spiega anche di aver voluto parlare e confessare di essere la "talpa" dei messaggi che hanno inchiodato la Argento perché a essere investita dai sospetti era stata la sua compagna, Rose McGowan. Inoltre, la Dove sostiene di sentirsi "in colpa" per aver tradito la fiducia di Asia, ma che "la giustizia deve prevalere". La foto di Asia e Bennet a letto, invece, secondo Rain sarebbe stata inviata a Tmz dal giovane stesso dietro un compenso di 28mila dollari.

Nel frattempo, in Italia, resta ancora da capire se Sky confermerà o meno Asia Argento come giudice dell'edizione che dovrebbe partire fra poco. L'azienda non si è ancora pronunciata, ma l'ex marito di Asia Morgan ha già fatto sapere di non essersi proposto per sostituirla. L'altro giorno circolava anche un altro nome 'importante' di una possibile sostituta della Argento: quello di Simona Ventura che, come Morgan, ha già partecipato al noto talent di Sky. In ogni caso, scrive sempre il Corriere, Asia apparirà nelle prime sette puntate che includono i provini e che sono state registrate a partire da marzo.

