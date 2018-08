“Questa è la mia malattia”. Valeria Bigella, la dolorosa confessione ai fan

Una notizia della quale i fan discutevano da tempo, un annuncio che la diretta interessata aveva già dato in passato senza però mai scendere davvero nei dettagli, lasciando gli utenti a interrogarsi su cosa le stesse realmente succedendo. Oggi Valeria Bigella ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare finalmente ai follower, senza più filtri, qual è la malattia che la affligge e con la quale si trova a dover convivere. Un problema che la affligge da mesi e che ha cambiato il suo corpo e il suo stile di vita. L'ex protagonista di Temptation Island infatti è affetta da ipotiroidismo. In passato fidanzata con Alessio Brunolo, Valeria ha rivelato la sua situazione in una storia di Instagram, mentre stava pubblicizzando un fango anti-cellulite. (Continua a leggere dopo la foto)

Nello specifico, l'ipotiroidismo è una disfunzione della tiroide che porta a non produrre abbastanza ormoni importanti. Praticamente la tiroide, che è fondamentale per l'organismo umano, lavora poco e porta a delle inevitabili conseguenze. Questa malattia non si scopre facilmente: i sintomi iniziali sono poco evidenti. Ma col passare del tempo avviene un progressivo rallentamento del metabolismo, che porta così ad obesità e a provare maggiore fatica. (Continua a leggere dopo la foto)

Tanti i problemi che l'ipotiroidismo porta con sé nei pazienti che ne soffrono. Tra gli altri, viso gonfio, raucedine, debolezza muscolare. Valeria Bigella ha scoperto di soffrire di tiroide dopo la fine di Temptation Island e qualche mese dopo aver mollato Alessio Bruno, con il quale conviveva da tempo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (prima di incontrare Alessio è stata la fidanzata dell'ex tronista Gianfranco Apicerni) ha fatto i conti con la sua malattia solo qualche settimana fa. (Continua a leggere dopo la foto)

Il suo carattere da guerriera l'ha spinta però a vivere tutto con la giusta determinazione, combattendo fino in fondo. Anche perché di ipotiroidismo non si può guarire: la malattia va semplicemente affrontata giorno dopo giorno. L'ipotiroidismo va tenuto sotto controllo a vita, con le giuste medicine in grado di aiutare a far funzionare la tiroide e con uno stile di vita sano e corretto. Valeria frequenta così da mesi la palestra ed è a dieta.

