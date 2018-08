“Ma è lei?”. Nicole Kidman, che trasformazione! Mai vista così, davvero

Nicole Kidman è sicuramente una delle attrici più belle e amate dei nostri tempi. Carnagione e capelli chiari, fisico spettacolare e un'eleganza disarmante: a 51 anni l'attrice australiana naturalizzata statunitense si prende sempre tutta la scena agli eventi mondani o sul red carpet. E poi, certo, non abbiamo ancora minimamente accennato al suo talento. Basterà citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che ha ricevuto in carriera, dove spiccano un premio Oscar, cinque premi Golden Globe, un premio BAFTA, un Orso d'argento al Festival del cinema di Berlino, quattro AACTA Awards, due Emmy, e uno Screen Actors Guild Award. Può bastare? E negli anni l'abbiamo vista trasformarsi spesso per esigenze di set, ma 'così' non si era mai vista. È quasi irriconoscibile la Nicole Kidman che appare nella prima foto ufficiale del film Destroyer, della regista Karyn Kusama, la stessa di Jennifer's Body e The Invitation. Capelli scuri e corti, sguardo triste e volto scavato: che trasformazione! (Continua dopo la foto)



Quando la Annapurna Pictures ha pubblicato la prima immagine del thriller 'Destroyer' i fan sono rimasti a bocca aperta. Nel nuovo film, la Kidman veste i panni di una detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che da giovane ha lavorato sotto copertura in una gang che vive nel deserto californiano. Per la regista Kusama, l'attrice è stata in grado di trasformarsi in una donna che "indossa la sua bruttezza all'esterno, tutta quella piccolezza e amarezza".

A Vanity Fair, sempre la regista Kusama ha detto di aver sempre avuto ben chiara in mente l'immagine che avrebbe voluto far avere all'attrice scelta per quel ruolo: "Doveva apparire come una donna di mezza età con un passato tutto scritto sul viso. Un volto con addosso i segni dei danni provocati dal sole, della mancanza di sonno, dello stress, della rabbia". Una donna distrutta, quindi, proprio come recita il titolo del film.

A proposito delle riprese, la Kusama ha anche rivelato che la Kidman "odiava le sedute di make-up". Perché "voleva semplicemente recitare. Quindi dovevamo sbrigarci il più possibile". Il film, che sarà presentato al Toronto Film Festival, arriverà nelle sale americane il 25 dicembre, quindi dovremo aspettare ancora qualche tempo prima di vedere Nicole Kidman in questo ruolo e, è proprio il caso di dirlo, in questa nuova pelle.

