Una bella estate, per Alessandra Amoroso, molto intensa. L’amore con il suo Sefano Settepani – che è anche un suo strettissimo collaboratore musicale – procede speditissimo e va alla grande, tanto che si è iniziato a vociferare di un possibile matrimonio, nel prossimo futuro (e lei ha risposto chiedendo perché ‘la si stia gufando’ sull’argomento). Dopodiché è arrivato un per lei inconsueto scatto sexy come antipasto e, quindi, finalmente, il piatto principale: l’uscita di La stessa, il nuovo singolo della Amoroso che anticipa l’uscita del nuovo album. Il brano è stato pubblicato il 12 agosto, proprio il giorno del 32esimo compleanno della cantante ex Amici, quest’anno riapparsa nel programma per qualche puntata come membro della commissione esterna. Si chiama 'La Stessa', appunto: un titolo che si sta prestando ad alcuni stratagemmi promozionali per la cantante salentina... (Continua a leggere dopo la foto)

Prima di tutto, per sottolineare il concetto, l'artista ha voluto far uscire il brano nel giorno del suo compleanno, poi ha deciso di coinvolgere i fan in un (geniale) gioco social. "Condividete con me le vostre vecchie foto, anche voi siete rimasti gli stessi?". E poi ha aggiunto:"Sono passati gli anni (dalla prima foto parecchi) ma come potete vedere io sono rimasta sempre identica! - ha scritto Alessandra a corredo di uno scatto che la ritrae da bambina - Se vi va condividete con me le vostre foto scattate anni dopo utilizzando l'hashtag #LaStessa: non vedo l'ora di sapere se anche voi siete rimasti sempre... gli stessi!". (Continua a leggere dopo la foto)

La somiglianza è impressionante: il sorriso, le guance e la luce negli occhi sono gli stessi che, vent'anni dopo, avrebbero fatto innamorare milioni di fan. La nuova canzone, "La stessa", è un “regalo per i fan ma prima di tutto a me stessa”, dice Alessandra Amoroso. Che poi rifiuta la possibilità che il suo stile sia cambiato: “Sono sempre stata così e volevo affermarlo in maniera chiara. Sono colorata e positiva“, ha detto la cantante. Che, pure, nonostante tutta questa allegria, ha passato un ultimo anno non proprio semplicissimo, come racconta al Corriere della sera... (Continua a leggere dopo la foto)

“È stato difficile: ho perso mia nonna e il mio amato cane Buddy. Non ho la bacchetta magica per far tornare persone e affetti, ma cerco di non dare spazio alle negatività. La musica mi tiene compagnia”, ha spiegato. A ottobre 2018 saranno dieci anni che la cantante salentina ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici e lei giura di conservare ancora le varie tutine griffate del programma in casa dei genitori. “Facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Lecce. Ero in ferie e decisi di andare a Roma, più per vedere la città che per il provino”, ricorda lei.

