Finalmente Asia Argento ha parlato. Dopo essere stata travolta dallo scandalo, ecco le sue prime parole. "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett"; questa la secca risposta che Asia Argento ha fatto diramare in una nota dall'avvocato Proni nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", ha aggiunto l'attrice. "Quello che mi ha legata e Bennett", continua Argento, "per alcuni anni è stato solo un sentimento di amicizia terminata quando, dopo la mia esposizione nella nota vicenda Harvey Weinstein, Bennett (che versava in gravi difficoltà economiche e che aveva precedentemente assunto iniziative giudiziarie anche nei confronti dei suoi stessi genitori rivolgendo loro richieste milionarie) inopinatamente mi rivolse una esorbitante richiesta economica". (Continua a leggere dopo la foto)

"Bennett sapeva che il mio compagno, Anthony Bourdain, era percepito quale uomo di grande ricchezza e che aveva la propria reputazione da proteggere in quanto personaggio molto amato dal pubblico. Anthony insistette che la questione venisse gestita privatamente - aggiunge Asia Argento - e ciò corrispondeva anche la desiderio di Bennett. Anthony temeva la possibile pubblicità negativa che tale persona, che considerava pericolosa, potesse portarci. Decidemmo di gestire la richiesta di aiuto di Bennett in maniera compassionevole e venirgli incontro. Anthony - prosegue l'attrice - si impegnò personalmente ad aiutare Bennett economicamente. A condizione di non subire più intrusioni nella nostra vita". (Continua a leggere dopo la foto)

Asia Argento conclude la nota con queste parole: "Dunque, questo è l'ennesimo sviluppo di una vicenda per me triste che mi perseguita da tempo e che a questo punto non posso che contrastare assumendo nel prossimo futuro tutte le iniziative a mia tutela elle sedi competenti". Argento al momento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l'attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui aveva 17 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che non esiste "nessuna indagine aperta", ma che "verranno fatte delle indagini". Le intenzioni dei detective sarebbero di parlare con Bennett che però non risulta essere stato ancora sentito dalla polizia. Per quel che riguarda la partecipazione dell'attrice e regista al talent di Sky X Factor, la casa di produzione dello show e il canale ieri sera avevano fatto sapere che "se le accuse venissero confermate il rapporto con Asia Argento sarebbe interrotto", rimane da capire come potranno gestire una parte del programma, quelle che riguardano le Audizioni e i BootCamp, che sono state già registrate.

