“Povero Fabio Fulco”. Cristina Chiabotto più sexy che mai, paparazzata così

Quattordici anni fa l'Italia scopriva la bellezza irresistibile di Cristina Chiabotto, diventata Miss Italia ed entrata di diritto nell'immaginario collettivo del pubblico, una delle conduttrici più amate e delle donne più desiderate del nostro paese. Di recente la 31enne è finita al centro di una lunga serie di indiscrezioni dopo la fine della sua relazione con il fidanzato Fabio Fulco e l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita, quello che la vede legata all'imprenditore Marco Roscio. Chi pensava e scriveva ancora sui social che la testa di Cristina potesse volare di tanto in tanto alla vecchia fiamma dovrà probabilmente ricredersi: in vacanza proprio con il suo nuovo amore, la Chiabotto è sembrata davvero più "cotta" che mai, lasciandosi andare a risate, effusioni e gesti che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Il capitolo Fulco sembra davvero chiuso per sempre e senza nemmeno troppi rimpianti. (Continua a leggere dopo la foto)

La Chiabotto ha approfittato dell'occasione anche per mettere in mostra ancora una volta tutto il suo innegabile fascino. In bikini rosso, eccola sguazzare felice insieme al suo Marco tra le acque di Formentera, dove i due sono in vacanza e dove sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Vero. Tantissimi gli utenti che si sono subito complimentati in rete con Cristina, definendola "di una bellezza immortale, semplicemente perfetta". (Continua a leggere dopo la foto)

Di recente Cristina era finita al centro anche di voci di ben altro tipo e che la volevano pronta a coronare la sua nuova love story con il passo più importante. A lanciare l'indiscrezione era stato Oggi: il rotocalco di cronaca rosa aveva fornito alcuni spunti interessanti sulla vita sentimentale della Chiabotto. Tra lei e il suo fidanzato Marco le cose starebbero andando così bene che i due, scriveva la testata, anche se stanno insieme da soli pochi mesi, potrebbero presto decidere di convolare a nozze e diventare marito e moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

A spiegare il motivo della fine della lunga storia con Fulco era stata d'altronde la stessa Cristina: "Non c'è stato un motivo vero e proprio. Non c'era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l'amore per Fabio". Parole che oggi suonano però lontanissime.

