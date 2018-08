“Quelli no!”. Alessandro Gassman, prima la paura e poi la rabbia

L'estate è da sempre una stagione tanto felice per le attese vacanze e le fughe verso mete esotiche quanto pericolosa proprio perché le città finiscono di colpo per svuotarsi, lasciando spazio a malintenzionati pronti ad approfittare dell'assenza dei proprietari delle case. Ne sanno qualcosa i genitori di Matteo Salvini, che proprio in queste ore si sono trovati a fare i conti con una spiacevolissima sorpresa: un gruppo di ladri è infatti entrato nella loro abitazione e si è appropriato dell'argenteria e della cassaforte, portata via di peso. I parenti dell'attuale ministro dell'Interno non sono però gli unici che hanno fatto una spiacevole scoperta. Un episodio più o meno analogo ha infatti visto coinvolto l'attore Alessandro Gassman nella notte tra mercoledì 15 agosto e giovedì 16 in via dei Coronari, nel cuore di Roma, a due passi da piazza Navona. Anche in questo caso, alcuni estranei sono riusciti a mettere le mani su un bottino davvero niente male. (Continua a leggere dopo la foto)

Gassman aveva abitato per anni a Rione Trastevere. Soltanto di recente aveva deciso di cambiare zona e spostarsi dalle parti di piazza Navona, una scelta maturata dopo la nascita del figlio Leo. Dalla casa dell'attore sono stati trafugati gioielli, vestiti di marca, oggetti preziosi e i premi vinti dal padrone di casa e dal padre Vittorio Gassman, regista e attore protagonista per molti decenni del cinema italiano e dal dopoguerra interprete assoluto della commedia all'italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Soltanto giovedì mattina è venuto alla luce il misfatto. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la domestica che, una volta entrata in casa, ha subito capito che c'era qualcosa che non andava. Approfittando della città deserta a Ferragosto i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo e ad allontanarsi senza farsi notare. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato attorno alle 13.00, constatando la violazione dell'appartamento e stilando un primo inventario degli oggetti rubati, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della questura di Roma. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ammontare del bottino ancora non è noto, ma al di là del valore economico degli oggetti rubati, questi avevano sicuramente un valore affettivo, in particolar modo i premi e i riconoscimenti alla carriera di Vittorio Gassman. L'attore da quanto si apprende si trova in questi giorni fuori dalla capitale in vacanza. Tanti gli allarmi diffusi dalla polizia proprio per evitare casi del genere.

