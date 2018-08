“Addio Aretha Franklin”. Il mondo dice addio alla regina della musica

Una notizia che era nell'aria purtroppo da diversi giorni, con i fan che temevano per le condizioni di salute della loro beniamina in lotta contro una brutta malattia. Ora, purtroppo, è arrivata la conferma: Aretha Franklin, la più grande cantante di tutti i tempi secondo molti giudizi della storia, è morta oggi a 76 anni a casa sua a Detroit, dopo i gravi problemi di salute avuti negli ultimi mesi, sui quali non aveva fornito molti dettagli. La Franklin, passata alla storia come "la regina del soul", era una delle più celebri personalità della cultura popolare del Novecento, una di quelle talmente famose da essere chiamate soltanto per nome. Tra gli anni Sessanta e Settanta incise alcune delle più famose canzoni soul di sempre, come Respect, Think e You Make Me Feel (Like A Natural Woman). Alle spalle ha inoltre collaborazioni con praticamente tutti gli artisti più importanti del secolo scorso. Non sono mancate incursioni in ogni nicchia del mondo dello spettacolo, come la partecipazione al famoso film The Blues Brothers. (Continua a leggere dopo la foto)

L'anno scorso la cantante aveva annunciato la sua decisione di smettere quasi completamente di esibirsi dal vivo, e all'inizio di quest'anno aveva dovuto cancellare alcuni concerti, tra cui uno a Newark per il suo 76esimo compleanno, su suggerimento dei medici. La Franklin aveva iniziato a cantare gospel nel coro della New Bethel Baptist Church di Detroit, dove suo padre era pastore, e a 18 anni aveva già firmato un contratto con la Columbia, etichetta con cui aveva avuto i primi successi prima di sfondare sotto la Atlantic alla fine degli anni Sessanta. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella sua lunghissima carriera ha vinto 18 premi Grammy e venduto decine di milioni di dischi, diventando tra le altre cose la prima donna a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. L'artista era nata il 25 marzo 1942 a Memphis, in Tennessee, da un padre predicatore e una madre pianista e cantante. Dalla metà degli anni Cinquanta, aveva seguito il padre in tour per gli Stati Uniti, cantando e suonando il piano al suo seguito. Così erano emerse per la prima volta le sue doti canore straordinarie. (Continua a leggere dopo la foto)

Tantissimi gli eventi ai quali la star aveva preso parte negli ultimi anni: dalle esibizioni insieme a colleghi del calibro di George Michael alle cerimonie come il Super Bowl o la cerimonia di insediamento di Obama come Presidente degli Stati Uniti. Tutto spostandosi in auto: aveva molta paura di volare, e non prese nessun aereo tra il 1982 e il 2016, quando secondo alcuni giornali volò da Detroit a Chicago.

