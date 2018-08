“Il mio fisico è cambiato”. Vanessa Incontrada lo confessa apertamente

Lei è una delle donne più belle e simpatiche dello spettacolo. Vanessa Incontrada ha un sorriso stupendo, è una donna solare, ironica, preziosa. Eppure vi ricorderete tutti quanto sia stata presa di mira quando, incinta del figlio, era ingrassata. Anche dopo la nascita del piccolo, in molti l’hanno criticata per non essere tornata magra e snella in tempi brevi. Come se essere una donna di spettacolo significhi a tutti i costi essere perfette sempre e comunque. Vanessa ha sofferto per tutti gli attacchi del pubblico, ha sofferto per aver subito quella che è a tutti gli effetti una violenza. Ora, a distanza di anni, Vanessa ha di nuovo affrontato l’argomento in un’intervista a Grazia. “È stato un momento duro - ha detto la bella spagnola - Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”. Continua a leggere dopo la foto

È stato un momento molto difficile per la ex conduttrice di Zelig: una dopo, dopo il parto, è più vulnerabile, più sensibile, ha bisogno di essere amata, compresa, perdonata. Non di essere attaccata per qualche chilo in più. In quella circostanza, poi, Vanessa ha notato quanto le donne siano state pessime nei suoi confronti. “I maschi sono più semplici” ha spiegato lei “Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”.

Ma come? Le donne non dovrebbero essere solidali tra loro? Non dovrebbero comprendersi e difendersi e fare squadra. Dovrebbero. Ma tra il dire e il fare… Ma Vanessa è forte e ha reagito nel modo giusto. E ha superato le difficoltà. "Sono e sarò sempre una guerriera, so quello che voglio […] Questo non significa che sono disposta a tutto pur di arrivare, ma ho le idee chiare su quello che mi piace. Se un progetto mi convince, mi butto, rischio".

Quando fu presa di mira per il suo peso, però, Vanessa non fu sola. Sono stati tanti i nomi dello spettacolo che sono scesi in sua difesa. Per fortuna. Dopo i Wind Music Awards del 2017, Carlo Conti le fece un grosso complimento: "Vanessa sei una delle donne più belle, intelligenti, brave, che ama il proprio lavoro. Continua sempre così ! E non ti curar di loro….. sei bellissima…". Anche noi la pensiamo esattamente come lui. Vanessa, sei la numero uno, non cambiare mai!

