“Si vede tutto!”. Hunziker seno al vento durante il massaggio. L’estate hot dei vip

Le estati passano, una dopo l'altra, e i vip continuano a fare a gara tacitamente sulle copertine dei giornali, pronti a regalare ai fan scatti mozzafiato in spiaggia, con regolarissimo bikini striminzito, e rimbalzare sui social a ritmo incessante. Se c'è però una costante che caratterizza, in Italia, i mesi che vanno da giugno ad agosto quella è sicuramente lei, la bellissima Michelle Hunziker, una delle showgirl più paparazzate e chiacchierate di sempre e che anche nel 2018 è riuscita a ritagliarsi sapientemente il suo spazio. Un po', va detto, anche per colpa della figlia Aurora che pare pronta a emularla in tutto e per tutto. La figlia di Eros Ramazzotti ha infatti perso la testa per il fidanzato, Goffredo Cerza, e stando a quanto riportato da diversi giornali sarebbe innamorata al punto da aver già iniziato a valutare l'ipotesi di un prossimo matrimonio, nonostante la giovane età (21 anni). (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, però, è Michelle a continuare a prendersi la scena. Oggi, infatti, Michelle ha postato una foto su Instagram sottolineando, a corredo, come: "Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi...è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo..". (Continua a leggere dopo la foto)

Sì, il paragone tra la Michelle e ventenne e la splendida donna di oggi è davvero da brividi. Nonostante il passare del tempo, la Hunziker è ancora oggi stupenda, irresistibile, e continua a far sognare gli italiani. Che, per la cronaca, hanno accolto a braccia aperta anche gli scatti decisamente più hot pubblicati dalla rivista DiTutto, dove Michelle è immortalata mentre si prepara a ricevere un bel massaggio tonificante. (Continua a leggere dopo la foto)

Peccato, però, che sul più bello il telo si sollevi lasciando vedere le belle grazie della showgirl svizzera, un incidente a luci rosse che l'occhio del paparazzo è stato subito pronto a cogliere. Michelle non è sembrata curarsene troppo, continuando a godersi il relax lontano dalle luci della ribalta. Gli italiani, d'altronde, continuano a essere sempre più matti di lei.

