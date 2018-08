“Da infarto! Mai così hot”. Silvia Provvedi, la ex di Corona completamente nuda

Un periodo decisamente non facile questo per Silvia Provvedi, alle prese con un momento di grandi cambiamenti nella sua vita. A partire, ovviamente, dalla sfera sentimentale, con la relazione che la legava all'ex re dei paparazzi italiani Fabrizio Corona ormai giunta al capolinea nonostante i tentativi dei due di recuperare il rapporto. La cantante e il fidanzato sono stati insieme per anni e si parlava persino di matrimonio quando lui è uscito dal carcere, ma poi il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato di rottura su Instagram. A un utente che chiedeva a Parpiglia, che è anche un grande amico di Fabrizio, se è vero che "Silvia e Fabrizio si sono lasciati", ha risposto così: "Sì. È così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi". La notizia, ovviamente, ha dato il là a indiscrezioni di ogni tipo sul conto di entrambi e sui possibili, futuri fidanzati. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul conto di Fabrizio Corona se ne sono dette tante, a partire da clamorosi ritorni di fiamma con la ex Nina Moric. L'ultima voce in ordine cronologico lo vorrebbe insieme a Zoe Cristofoli con cui "la passione è scoppiata in Puglia dove l'ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta ed è soprannominata la tigre di Verona". Queste le parole della testata Diva e Donna.

Il fronte Provvedi, invece, vuole la cantante molto vicina a Federico Chimirri, che il pubblico italiano ha conosciuto come corteggiatore a Uomini e Donne e con il quale sarebbe già stata avvistata in diverse occasioni. Vero o meno che sia, Silvia ha pensato bene di far parlare di sé alla vecchia maniera, pubblicando in queste ore uno scatto su Instagram che ne mette in risalto tutta la bellezza irresistibile.

Ecco, allora, Silvia Provvedi pubblicare una foto su Instagram in cui è immortalata sul letto completamente nuda. Si copre a malapena il seno con un braccio e un lembo del lenzuolo nasconde ciò che deve restare nascosto. La Provvedi, che si è appena lasciata con Fabrizio Corona, ha anche scritto come didascalia dello scatto, una frase birichina: "Risvegli...".

