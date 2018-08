“Mai fatto in 23 anni di matrimonio”. Maria De Filippi, e chi se lo aspettava?

La regina assoluta del piccolo schermo italiano, legata ormai per sempre nell'immaginario collettivo ai tanti programmi di successo dei quali è stata protagonista nel corso degli anni, su tutti il talent Amici ancora oggi seguitissimo dal pubblico. Maria De Filippi ha deciso di condividere con i fan dettagli inediti della sua vita privata, raccontandosi in un'intervista rilasciata alla rivista DiPiù in cui non si è fatta mancare nulla o quasi. La De Filippi ha infatti parlato del suo lavoro, della carriera, del figlio Gabriele e...del marito Maurizio Costanzo. "Penso di avere contribuito a portare equilibrio e serenità nella vita di Maurizio, così come lui ha portato equilibrio e serenità nella mia. Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all'età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti". (Continua a leggere dopo la foto)

Non è sempre facile riuscire a vivere appieno quando si è impegnati così tanto sul fronte lavorativo: "Quando un uomo ha una carriera così importante, il lavoro lo distoglie dalla famiglia". Dunque la De Filippi ricorda: "Quando l'ho conosciuto era uno che non faceva le vacanze. Per lui non esistevano le ferie, le feste, il Natale: esisteva solo il lavoro. Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Anzi, mi sono messa a lavorare quanto lui, perché era l'unico modo per riuscire a stargli accanto". (Continua a leggere dopo la foto)

Maria non si è però rassegnata del tutto a questa vita: "Con gli anni sono persino riuscita a insegnarli che poteva fare le vacanze: la prima volta al mare, dopo non so quanti anni è venuto con me". Soltanto dopo, però, svela un aneddoto a tratti incredibile: in tanti anni di rapporto, afferma, "non abbiamo mai avuto un litigio serio" in 23 anni di matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)

La De Filippi ha poi aggiunto: "Mi arrabbio spesso con lui ma sempre per le stesse cose: perché mangia troppo, non vuole seguire la dieta, perché io gli dico di camminare per la sua salute e lui cammina di meno per farmi dispetto. Di lui amo il fatto che c'è e c'è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno, il fatto che su di lui io posso contare. Il 28 agosto compirà 80 anni ma non credo ci sarà nessuna festa".

