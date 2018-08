“Cos’hai lì tra le gambe?”. Belen provoca, Iannone perde la testa: lo show è servito

Se pensavate che le vacanze estive di Belen Rodriguez e del suo Andrea Iannone potessero filare via così, lisce come l'olio, evidentemente siete dalla parte del torto. Dopo qualche giorno di attesa, ecco infatti che i giorni di relax della coppia più famosa del mondo dello spettacolo italiano. Ad alzare l'asticella era stata, chiaramente, la showgirl argentina, che già nelle scorse ore aveva mostrato di aver messo da parte la deludente parentesi Balalaika per godersi sole e mare senza troppi fronzoli. In compagnia della famiglia Rodriguez al gran completo e del ritrovato amore, la bella Belen si divertiva su Instagram. Mentre si godeva il figlioletto Santiago - che si divide tra mamma e papà Stefano - la Rodriguez sfoggiava le sue curve mozzafiato. Corpo tonico, fisico da urlo, curve perfette: Belen era stata capace ancora una volta di conquistare i fan e mettere a tacere voci, peraltro mai troppo insistenti, su un suo presunto "invecchiamento". (Continua a leggere dopo la foto)

I due si erano dati anche alla pazza gioia notturna, sempre pronti a scherzare e senza mai prendersi troppo sul serio. Una serata a tema indiano con colori e brindisi: Jeremias ballava felice, Andrea mandava baci alla showgirl argentina mentre ancheggiava e Belen, con un abitino rosa svolazzante e una sigaretta tra le dita, si mostrava esausta a fine serata. Il tempo di rimettersi in forma ed ecco i due tornare a popolare i social, stavolta con un siparietto decisamente meno adatto ai minori. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco, infatti, che il settimanale Nuovo ha pubblicato degli scatti di intimità della coppia realizzati mentre i due erano intenti a godersi il sole in barca, sempre in quel di Ibiza. Un paparazzo è riuscito a pizzicare un momento decisamente "piccante", quello che ha visto Iannone mostrare tutta la sua eccitazione di fronte alle pose sensuali della sua Belen, eccitantissima anche quando si limita a prendere un po' di sole in pieno relax. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen si piega improvvisamente in avanti, regalando al fidanzato (e agli occhi indiscreti dei fotografi appostati) uno spettacolo mozzafiato. Iannone viene tradito dal costume, che non nasconde a sufficienza la sua "emozione", come visibile negli scatti della testata. Il web, ovviamente, si è scatenato, con qualche utente a suggerire al pilota di misurare la pressione.

