“Ma è senza mutande!”. Justin Mattera si spoglia e i social vanno a fuoco

Una provocatrice nata, come ammesso da lei stessa in più occasioni. E un corpo mozzafiato che, a 47 anni, la rende ancora oggi una delle donne più desiderate dagli italiani, sempre pronti a riempirla di complimenti a ogni scatto, spesso assai ardito, pubblicato in rete. Ecco, se temevate che l'estate non fosse all'altezza delle premesse e che i vip nostrani tenessero un basso profilo, Justine Mattera è pronta a farvi ricredere in pochi istanti. L'ex moglie di Paolo Limiti, diventata famosa in Italia per la sua somiglianza alla mitica Marilyn Monroe, è una vera bomba sexy e sui social le sue foto hot continuano a far impazzire i fan. Una delle ultime in ordine cronologico risale a sole poche settimane fa, quando la Mattera era comparsa completamente nuda, con il seno coperto solo da due calici di vino e la frase: ''Basta bere''. Scontata la reazione degli utenti, che dopo aver rischiato l'infarto hanno inondato Justine di complimenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Con il suo fisico mozzafiato, qualche tempo fa la showgirl italo-americana aveva dato sfoggio del suo corpo senza veli anche sulle illustrissime pagine di Playboy. "Mi sento a mio agio in ogni cosa che faccio" aveva poi spiegato la sexy showgirl. "Mi piace cambiare, mi piace sfidarmi e se decido di fare qualcosa è perché mi piace e perché penso sia nelle mie corde e ci metto tutta la mia passione". Non a caso, eccola oggi tornare prepotentemente alla carica. (Continua a leggere dopo la foto)

La Mattera ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram due immagini che la vedono indossare un vestitino dai temi floreali ma sopratutto molto, molto trasparente. A colpire gli utenti è stata soprattutto la foto che la vede girata di schiena, il lato b in bella mostra. Difficile non intuirne le forme, per nulla nascoste dall'abito quasi invisibile. E a molti non è sfuggito un dettaglio che rende il quadretto ancora più pericoloso per le coronarie altrui. (Continua a leggere dopo la foto)

Justine non sembra affatto indossare le mutande, con il sedere in bella vista così come mamma l'ha fatto. Ecco, allora, che dopo aver messo mano alla scorta di complimenti in tanti hanno sottolineato la totale assenza di biancheria intima: "Così non vale però - si legge in uno dei tanti commenti subito apparsi - dillo che vuoi farci venire un coccolone".

“Oh!”. Justine Mattera senza decenza. Mostra tutto: lo scatto senza limiti