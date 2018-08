Paura per l'attore, ricoverato d'urgenza all'ospedale di Los Angeles, dove ha subito un intervento chirurgico a causa di una perforazione gastrointestinale. Un portavoce ha confermato il ricovero di martedì 7 agosto e ha chiesto totale privacy per questo momento delicato. Dalle sue parole, comunque, che l'operazione sia andata bene e che il divo sia in via di guarigione. L'attore in questione è Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler Bing della celebre sit-com Friends, ma noto anche per film come 'FBI: Protezione testimoni', 'Mela e tequila' e '17 Again – Ritorno al liceo'. Un'altra brutta notizia, dunque, per i fan di Perry, 48 anni, che per decenni ha fatto i conti con le dipendenze dall'alcool e diversi farmaci come il Vicodin. Anche quando recitava in Friends, come raccontato da lui stesso. L'attore, d'altronde, non ha mai nascosto i suoi problemi ed è poi diventato un simbolo della lotta alle dipendenze. Nel 1997 è stato per 28 giorni in un centro di riabilitazione per abuso di Vicodin. (Continua dopo la foto)



Spiegò poi nello show di Larry King di aver assunto quell'antidolorifico "principalmente per non bere tanto quanto bevevo". Nel 2001, poi, l'ex divo di Friends è entrato ancora in rehab, per la dipendenza da Vicodin, metadone, anfetamine e alcol ma la sua battaglia non è ancora finita. E infatti, nel 2015, spiegò: “Non puoi avere problemi di droga per 30 anni e poi aspettarti di risolverli in 28 giorni... Tornare sobri è davvero una delle cose più difficili da fare”.

Nello stesso anno Perry si è è ricoverato in un centro di riabilitazione di Phoenix da cui ha ricevuto persino un premio per i suo sforzi. Ora la brutta notizia del ricovero in ospedale per un intervento all'intestino. “Matthew Perry è stato operato in un ospedale di Los Angeles per curare una perforazione gastrointestinale – ha spiegato un suo portavoce - È grato per la preoccupazione dimostrata nei suoi confronti e chiede un po’ di privacy durante la sua guarigione”.

Si è già ripreso, quindi. Ma non si conoscono i motivi che hanno portato alla perforazione gastrointestinale, che è molto dolorosa e può essere provocata da diverse cause: dalla diverticolite all’appendicite fino all’emissione violenta di vomito associata a disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia. Come detto, non è chiaro cosa sia accaduto nel caso specifico di Perry.

"Non è quello che avete visto finora". Friends, la scoperta che ha sconvolto i fan di tutto il mondo. Una rivelazione incredibile che cambia le fantastiche avventure dei sei amici newyorkesi che abbiamo seguito per anni