“È finita”. Johnny Depp, crisi totale: l’ennesima, bruttissima notizia per l’attore

Non è davvero il miglior periodo nella vita artistica di Johnny Depp, che a un numero sempre crescente di flop al botteghino, accompagnati puntualmente dalle accuse della critica, ha dovuto sommare i problemi sentimentali e un divorzio inatteso quanto velenoso che lo ha visto opposto, in tribunale e fuori, all'ormai ex moglie Amber Heard. Per la serie "al peggio non c'è mai fine", ecco arrivare un'altra notizia decisamente poco piacevole: stanno per iniziare le riprese del sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi ma non è ancora sicuro che sia proprio lui a indossare nuovamente i panni di Jack Sparrow nella saga della Disney, come rivelato in queste ore da La Repubblica sulle sue spagine. Inoltre è stata sospesa la distribuzione del film City of Lies, pellicola che ricostruisce la vita e la morte del noto rapper Tupac in cui lo stesso Depp è protagonista con Forest Whitaker, la cui uscita era prevista per il 7 settembre. (Continua a leggere dopo la foto)

Il film sarebbe dovuto approdare in sala il prossimo 7 settembre, ma oggi, un mese prima dell'uscita, arriva la notizia che la casa di distribuzione, la Global Road Entertainment, ha deciso di ritirare la pellicola senza specificare se e quando sarà possibile vederlo in futuro (in Italia sarebbe uscito il 4 ottobre). La storia, che si basa su quanto raccontato nel libro di Randall Sullivan, LAbyrinth, è quella degli omicidi irrisolti dei rapper Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., uccisi entrambi con colpi di arma da fuoco, il primo nel 1996 e il secondo un anno dopo, nel 1997. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel film Depp interpreta il ruolo di un detective e Whitaker quello di un reporter: tutti e due hanno l'obiettivo di smontare la fitta rete di corruzione e silenzio che parte dal dipartimento di polizia di Los Angeles e si estende per tutta la città. Anche se il motivo della scelta della casa di distribuzione non è stato spiegato, è molto probabile che le ultime vicende in cui è stato coinvolto Johnny Depp siano state decisive: su tutte le accuse di violenza dell'ex moglie, Amber Heard. (Continua a leggere dopo la foto)

A questo bisogna poi aggiungere i problemi finanziari e quelli legati all'abuso di sostanze non sarebbero state una buona pubblicità per il film. Solo lo scorso mese, poi, l'attore è stato denunciato proprio da un membro della troupe di City of Lies che lo accusava di averlo picchiato. Di recente i social si erano animati per alcune foto in cui Depp appariva dimagrito. In seguito la sua trasformazione fisica è stata spiegata con il ruolo del suo ultimo film, Richard says Goodbye.

