“Scusate, non ce la faccio”. Paura per Anna Oxa, colpita da un problema di salute

Paura per i tanti fan di Anna Oxa, che si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia arrivata all'improvviso proprio mentre l'artista era atteso sul palcoscenico per esibirsi in concerto, un evento che era stato organizzato da tempo e che invece non andrà in scena, al contrario di quanto regolarmente pubblicizzato. Il tutto a causa di un imprevisto che ha spinto la cantante ad annullare la data e che ha fatto temere per le sue condizioni di salute. A dare la comunicazione di quanto accaduto è stata la società Ventidieci: "Il concerto previsto presso il teatro all'aperto di Villa Adele è stato annullato per problemi di salute dell'artista. L'artista non ha dato ancora disponibilità per una nuova data, pertanto i biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati da Ticketone, Ciaoticket e dalle altre prevendite autorizzate". (Continua a leggere dopo la foto)

Per diverse ore è rimasto il mistero sul motivo che aveva spinto la Oxa a fare un passo indietro. In tanti avevano azzardato fin da subito che potesse trattarsi di un problema di salute, una voce che ha poi ricevuto conferma quando è stata la stessa organizzazione a spiegare il perché dell'annullamento delle date del tour "Voce Sorgente" spiegando fa seguito al "ricevimento da parte del management dell’artista di certificato medico per laringotracheite virale con richiesta di una settimana di riposo vocale e astensione dal canto". (Continua a leggere dopo la foto)

Una decisione che però ha portato con sé anche delle polemiche per la gestione dell'imprevisto, una volta passata la paura iniziale che aveva spinto alcuni fan a credere che la Oxa potesse avere qualche grave problema. Durissimo lo sfogo di Milly Milano, braccio destro della cantante, che sui social ha scritto: "Mi chiedo se ha guadagnato ancora una volta il sistema SIAE per i biglietti che ho comprato dopo che hanno annullato i concerti? Perché, mi hanno venduto i biglietti fino a stamattina?". (Continua a leggere dopo la foto)

Al momento di iniziare il tour, la Oxa aveva detto: "Quando io ho iniziato c'era ancora la musica e, in effetti, se si ascolta bene, in quel periodo, c'erano ancora dei bei brani, delle belle creazioni. Da un certo punto in poi la cosa è finita. Si riusciva anche a creare, insieme a degli altri artisti, dei progetti: c’era la voglia di farli insieme, c'era l'amore per la musica. La musica era qualcosa che ti doveva isolare da tutto il resto, dove tu vivevi te stesso. Adesso non è così".

