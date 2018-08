“Non era un’ulcera”. Marco Carta torna a parlare dell’operazione e spaventa i fan

Un intervento al quale si era sottoposto in passato e che aveva spaventato i fan, alla ricerca di notizie che facessero loro capire costa stava succedendo al loro beniamino. Marco Carta è tornato proprio in questi giorni a parlare dell'intervento che ha dovuto effettuare nelle scorse settimane allo stomaco. Uno spavento decisamente non da poco quello che si è trovato a vivere il cantante, che è stato operato d’urgenza. Oggi l'ex vincitore di Amici sta meglio e sta cercando di rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni autunnali: l'uscita del nuovo disco e il ritorno a Tale e quale show. Intanto, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv il sardo ha chiarito di non essere stato operato per ulcera, come dichiarato invece dalla nonna. "Non era un'ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell'intervento. Ci hanno già pensato i medici" ha chiarito Marco. (Continua a leggere dopo la foto)

Carta ha successivamente aggiunto: "Devo imparare a esternare i miei stati d'animo. Oltre ad avere un'alimentazione corretta, bisogna avere una mente sana e questo lavoro talvolta causa troppo stress". In attesa di rimettersi del tutto, Marco Carta si sta occupando della cicatrice che gli è rimasta sulla pancia dopo l'operazione allo stomaco. "Sto bene e sto curando la ferita. Vorrei che quel segno diventasse il più piccolo possibile. Faccio diversi esercizi più volte al giorno" ha spiegato l'artista. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sarà una cicatrice che mi farà riflettere molto in futuro - ha proseguito Marco nel suo racconto - Mi ricorderà di non dovermi preoccupare troppo e che le cose vanno prese con più leggerezza, senza tenere tutto e somatizzare" ha ribadito Marco. "Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero solo rimboccarsi le maniche per poter ricominciare" ha concluso Marco Carta. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando era stato operato, Marco Carta aveva scritto ai fan per rassicurarli delle sue condizioni di salute e per chiede il loro aiuto: "Se volete farmi compagnia (in questo periodo di noia e bisogno) piuttosto postatemi qualche bella lettura da fare e qualche bravo artista nuovo da ascoltare. Il Vostro leone". Tanti i fan che avevano provato a rallegrare la convalescenza dell'artista con dei consigli.

“Non lascia ben sperare”. Marco Carta, la verità sulla sua salute. Cosa ha. Sembrava fosse un malore da nulla e invece il cantante è stato operato per un problema serio