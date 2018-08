“Sempre più vera”. Sharon Stone, 60 anni, senza trucco: al naturale è così

Bella, sempre più bella. Ma soprattutto sempre 'più vera'. Sharon Stone, diva tra le dive che ha compiuto 60 anni a marzo scorso, continua a stupire i suoi fan di Instagram con immagini tratte dal suo quotidiano. Senza make up, senza abbellimenti. L'unico 'filtro' è il sorriso. Anche nell'ultima foto social in cui non c'è traccia di fondotinta, quella in cui abbraccia uno dei suoi adorati cani sul divano, l'attrice indimenticabile in 'Basic Instinct' è a dir poco meravigliosa. E i fan apprezzano e la inondano di complimenti. La parola d'ordine, la 'strategia social' di Sharon Stone sembra essere 'real life', vita reale, perché gli scatti che condivide con gli oltre 900mila follower sono più che altro momenti di routine. In piscina mentre si rilassa, in cucina intenta a preparare qualcosa, mentre coccola gli amici a quattro zampe o posa con gli amici. Poi, certo, ci sono anche le foto e i filmati dai red carpet e dai set. Sempre chic, anche involontariamente, anche dietro ai fornelli. Nello scatto in cui l'attrice si diverte a preparare una torta non solo è al naturale, in versione acqua e sapone. Occhio alla mise: sotto alla maglia coperta dal grembiule, spunta il costume intero. (Continua dopo la foto)



Persino per festeggiare i suoi 60 anni, compiuti lo scorso 10 marzo, l'attrice si è mostrata senza un filo di trucco ai fan. No, non sembra aver nessuna intenzione di nascondersi dietro a quella cifra tonda che campeggia sulla sua torta. Fiera, fierissima dei suoi 60 anni, ha anticipato sul suo profilo Instagram una coppia di foto che la ritrae seduta sul ciglio delle scale mentre, con un sorriso che buca lo schermo, tiene in mano i palloncini regalati dai suoi boys.

L'abbiamo già detto: il sorriso è l'ingrediente principale, l'accessorio che non manca mai nelle foto della diva che ha fatto girare la testa a milioni di uomini in tutto il mondo e che oggi si mostra in tutta la sua bellezza genuina, con un volto lasciato al naturale, senza un filo di make up e con qualche ruga e imperfezione in evidenza. 'Dettagli' che non intaccano minimamente il fascino della Stone, che incarna la rappresentante perfetta della vera bellezza senza età.

Snuggles #BanditStone ❤ Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: Ago 1, 2018 at 7:18 PDT





Si è mostrata al naturale anche nella foto a bordo piscina con l'amico italiano Enzo Cursio, che poi l'attrice ha presentato a tutti facendolo sfilare sul red carpet a una prima al Fox Theatre di Los Angeles. Si sono conosciuti nel 2013 in Polonia a un meeting con Lech Walesa e il Dalai Lama e da allora non si sono mai persi. Cursio, che è il candidato italiano al Nobel per la Pace, è “un amico”, ha detto Sharon ai giornalisti. È dirigente della Fao e attivista dell'Istituto buddista Soka Gakkai e la diva ha scelto di rendere pubblico il legame (di amicizia).

