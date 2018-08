Il nonno era il grande Vittorio, il padre fa di nome Christian e lo zio Carlo Verdone: niente male in fatto di parentele Brando De Sica. Classe 1983, non è l'unico figlio di Christian e Silvia Verdone. C'è anche Maria Rosa, detta Mariù. Quest'ultima, di professione stilista, due anni fa ha sposato il fidanzato storico Federico Pellegrini in una delle cornici più incantevoli che ci sia: l’ex cattedrale di Santo Stefano, a Capri. Ed è stato un matrimonio social e vip. A partire dal padre della sposa, emozionatissimo, che è stato bersagliato di flash e applausi nella lunga sfilata per arrivare all’altare. Al di là di questo lieto evento, che tra le altre cose risale all'estate 2016, i fratelli De Sica raramente finiscono nel mirino dei paparazzi. E dire che Brando ha seguito le orme di famiglia, ma non si è mai approfittato del cognome importante che porta. Basti pensare che è andato a studiare negli Stati Uniti, dove era quasi un signor nessuno. (Continua dopo la foto)



Lì, in America, si è laureato e specializzato. Ma in regia, non in recitazione. E quando è tornato in Italia si è messo subito a fare la gavetta sul set, anche su quelli degli spot televisivi, che di solito i grandi registi snobbano, scrive Gioia. Insomma, Brando De Sica è un figlio (super) vip ma un po' atipico. La rivista Gioia l'ha intervistato in occasione del Giffoni Festival, dove ha presentato un corto, Aria, sul tema dell'asma. Rientra nella campagna di sensibilizzazione Follow the 1 promossa da Msd Italia con il patrocinio di FederAsma e Allergie Onlus, Federazione Italiana Pazienti. Lavorare con suo padre, dice a Gioia “sarebbe un’eredità troppo comoda”. E poi “firmando un film di papà, sarei agevolato sia con i produttori che con i finanziamenti statali. Ma sarebbe il film di papà. Io invece voglio uscire con una cosa mia, magari anche sbagliando”.

Ma è ovviamente fiero e grato di appartenere alla famiglia De Sica: “Mio padre e mia madre sono due persone meravigliose – prosegue nell'intervista di Francesca D'Angelo - ho uno zio straordinario come Carlo Verdone, per non parlare di mio nonno Vittorio... Sono però convinto che, per lavorare nel mondo della regia, sia molto importante guadagnarsi da solo, con le proprie gambe, la stima e il rispetto degli altri, senza scorciatoie”. Brando, come detto, ha studiato e vissuto 7 anni a Los Angeles, ma la più grande scuola è stata con Matteo Garrone, che stima moltissimo. Per quanto riguarda il suo primo film da regista non dovremo aspettare molto: “Ci stavo già lavorando ma poi le riprese si sono fermate, per problemi legati alla produzione. Sto già comunque lavorando a un nuovo film. Vorrei realizzare una favola nera”.





Non disdegna però il mondo della pubblicità perché “il vantaggio degli spot è che puoi sperimentare molto e, al contempo, farne molti. Questo ti premette di tenerti allenato. Il nostro infatti è un lavoro per certi versi molto fisico: bisogna tenere il ritmo”. Vita privata? Si sa poco e niente. Lo scorso anno era stato sorpreso a teatro con la fidanzata Francesca e il suo profilo Instagram pullula più che altro di foto di lavoro e di ricordi. Sì, il figlio maschio di Christian De Sica si tiene proprio alla larga dalla cronaca rosa e dai riflettori.

