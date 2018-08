I 40 anni sono un compleanno speciale, il momento in cui si diventa grandi davvero, soprattutto ora che l'asticella del "sei un ragazzo" è stata decisamente spostata molto più avanti rispetto alle passate generazioni. Nel club dei quarantenni ora ci rientra anche Marco Bocci. Il 4 agosto 1978 a Marsciano (Umbria) un bebè lanciava i primi vagiti. Quel bebè era proprio Marco, che oggi compie esattamente 40 anni. L’attore umbro, particolarmente amato dal pubblico italiano grazie all’interpretazione di personaggi come Scialoja in “Romanzo Criminale” o Calcaterra in “Squadra antimafia”, entra dunque nel club dei quarantenni. E per l’occasione sono stati tantissimi i fan che hanno invaso i suoi profili social per augurargli un buon compleanno. Non poteva mancare l’amatissima moglie, Laura Chiatti che, oltre a dedicargli un pensiero assai zuccheroso, le ha fatto un regalo delizioso… (Continua a leggere dopo la foto)

Laura Chiatti, il dono nel segno di Senna e le parole al miele per Bocci: “Nulla è prezioso come te”

"Felice compleanno amore mio", ha scritto l'attrice umbra su Instagram, mentre il marito Bocci ha messo in bella mostra sul suo profilo il regalo della moglie: "E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna". Infatti il breve video postato da Marco fa vedere alla 'piazza' social il dono della Chiatti che, tra l'altro, ha riservato un ulteriore pensiero al suo amore, scrivendo sotto al post "Nulla è prezioso come te".

Per l'attore non poteva esserci regalo più azzeccato visto che da sempre è un gran tifoso e appassionato di automobilismo e Formula. Inutile dire che per coloro che hanno occhio per le macchine e i piloti, Ayrton Senna è mito, leggenda, personaggio da ammirare con totale reverenza. Avere il suo casco, quindi, è un presente che non ha prezzo. Oggi la Chiatti sorride sui social, festeggiando il compleanno del marito Marco Bocci.

Quegli stessi social che qualche giorno fa l’hanno vista protagonista di un duro sfogo verbale contro Sandro Mayer, direttore del settimanale Di Più. L’attrice è andata letteralmente su tutte le furie. A innescare la miccia è stato, a detta dell’interprete Umbra, un falso scoop della rivista, che ha insinuato su di lei un pancino sospetto che in realtà pare proprio non esserci. A quel punto Laura ha scritto un paio di lunghi post in cui si è scagliata senza se e senza ma su Mayer.

