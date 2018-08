“Scomparsa nel nulla”. Paura per la star di Hollywood, fan e parenti in ansia da giorni

Un mistero che sta tenendo allarmati milioni di fan, che affezionati a uno dei volti più noti di Hollywood degli ultimi anni e ora visibilmente preoccupati di fronte a una misteriosa sparizione che sta facendo discutere e parecchio, vista anche la particolarità delle circostanze in cui è avvenuta. Non c'è infatti più traccia ormai da diversi mesi della bellissima Fan Bingbing, attrice famosa per aver preso parte alla saga cinematografica degli X-Men. Il successo della ragazza è anche dovuto al ruolo che è riuscita a conquistarsi sui social come testimonial di prodotti di moda e di cosmetici. Purtroppo, però, intorno a lei è scoppiato un caso che ha dell'inquietante: l'attrice non compare in pubblico dal primo luglio, quando visitò un ospedale pediatrico per sollecitare donazioni a favore dei bambini ricoverati. Silenzio da diverse settimane anche sul suo account di Sina Weibo, il social network dove Fan ha 62 milioni di follower. (Continua a leggere dopo la foto)

Come ricostruito dall'Huffington Post, l'ultimo post risale al 2 giugno, per propagandare un'iniziativa caritatevole, poi una serie di like su post di altri il 23 luglio. Per il resto niente, solo voci insistenti sulla possibilità che l'attrice sia stata inghiottita dalla macchina della giustizia a Pechino. I guai giudiziari sono dovuti a un caso di evasione fiscale denunciato a maggio che ha avuto anche conseguenze politiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Non mancano i sospetti che questa misteriosa scomparsa possa essere collegata ai guai giudiziari dell'attrice, denunciata a maggio dalle autorità di Pechino per evasione fiscale. A maggio sono spuntati due contratti per lo stesso film intestati a Fan: uno falso, da 1,5 milioni di dollari, presentato al fisco; l'altro vero, da 7,8 milioni di dollari, tenuto riservato per non pagare le tasse. Un sistema largamente utilizzato nell'industria dell'intrattenimento in Cina (e non solo, naturalmente), definito "contratto yin-yang". (Continua a leggere dopo la foto)

In sostanza, si denuncia all'ufficio delle imposte un compenso fasullo invece di quello reale. Gli oltre 6 milioni di compensi rimasti nell'oscurità "yin" hanno fatto aprire un'indagine fiscale a carico di Fan Bingbing. "Ci manchi da morire", hanno dichiarato i suoi fan su Weibo. Da giugno, d'altronde, il Partito comunista cinese ha imposto una nuova normativa per combattere l'evasione fiscale Per ora però, nessun cenno di risposta.

