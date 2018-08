“Che roba…”. Elenoire Casalegno, lato b in faccia ai fan. Ma la foto hot non piace

Ah, poveri vip vacanzieri. Neanche il tempo di preparare le valigie, salutare amici e parenti e salpare per qualche meta esotica che subito si alzano le aspettative dei fan, sempre golosissimi di scatti, video e frasi da lanciare nell'etere per tenere aggiornati i follower su quello che sta succedendo lontano dagli stress lavorativi. Guai a rimanere lontani dai social troppo a lungo, o qualche appassionato potrebbe prendersela davvero. E obbligatorie, ovviamente, le foto sexy, accompagnate possibilmente da qualche frase a effetto. La bella Elenoire Casalegno ha provato a fare a modo suo, puntando su un insolito connubio. Da un alto, il suo irresistibile lato b, obiettivamente strepitoso. Dall'altro, una citazione del buon Giacomo Leopardi, che forse mai avrebbe immaginato che i suoi versi immortali avrebbero trovato un simile impiego. Il messaggio, però, non ha sortito l'effetto sperato dall'autrice. (Continua a leggere dopo la foto)

"Così - scrive la Casalegno - tra questa immensità s'annega il pensier mio: e il naufragar m'è dolce in questo mare. Questa frase sarebbe perfetta per #instagram già...ma la verità è che non mi sono persa in tutta questa vastità, nell'immensità di pensieri segreti, tanto meno nelle pratiche ascetiche. La verità è che ho detto a @simonsh55 di farmi una bella foto, punto. Senza scomodare il malinconico Leopardi, e senza farvi credere che fossi 'partita' per un viaggio astrale. Mica deve avere un senso tutto ciò che facciamo?!". (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara la citazione de L'Infinito, che gli studenti di ogni liceo d'Italia conoscono a memoria. Versi che sarebbero serviti, nella testa della bellissima Elenoire, ad accompagnare le immagini che mettevano in mostra tutta la sua bellezza in spiaggia. Senza prendersi troppo sul serio, come la stessa showgirl ha spiegato poco dopo. Eppure c'è chi non sembra aver affatto gradito questa uscita social della Casalegno. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei commenti, infatti, i fan hanno dato fondo al bagaglio di cattiveria e ironia di cui sono dotati, attaccando la Casalegno senza alcuna pietà. "Non ha senso citare l'Infinito di Leopardi se poi "volgarizzi" mostrano il c.... Cafonata pazzesca!!!". Altri i commenti con questo tono, alternati invece a quelli di chi la difende e si complimenta con lei per la forma fisica pazzesca a 42 anni.

