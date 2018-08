Tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona le cose sono improvvisamente precipitate e stavolta, stando a quanto riportato dalle principali testate di gossip italiane, la relazione è davvero arrivata al capolinea. I due avevano già avuto in passato delle forti turbolenze, ma avevano superato con successo (almeno in apparenza) la crisi di qualche mese fa e addirittura avevano lasciato trapelare di aver preso in considerazione l'idea di un matrimonio. Poi, invece, tutto è finito nel peggiore dei modi. Ma perché, si chiedono i fan, i due si sono lasciati? A ricostruire la vicenda è il settimanale Spy, che nel numero in edicola da venerdì 3 agosto svela dei retroscena inaspettati. A quanto pare il rapporto tra l’ex re dei paparazzi e la cantante de Le Donatella è definitivamente finito quando Silvia ha deciso di andare in vacanza a Formentera con la sorella e le amiche. Fabrizio non ha preso bene questo viaggio inaspettato, ha così fatto le valigie e lasciato la casa che condivideva con l'ex naufraga dell’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)

Se pensate che sia finita qui, però, sappiate che vi sbagliate e di grosso. Nella storia sono rimasti infatti coinvolti anche Eleonora Pedron, ex Miss Italia, e Benjamin Mascolo, chitarrista del duo Benji e Fede. Dopo aver lasciato Silvia Provvedi, Fabrizio Corona ha passato una serata molto affettuosa a Todi con Eleonora Pedron, con la quale ha presenziato a una serata. I due, come testimoniano le immagini pubblicate da Spy, si sono scambiati pure un bel bacio. (Continua a leggere dopo la foto)

Tornato a Milano, Corona ha poi ripreso le sue vecchie abitudini da playboy facendosi vedere ogni sera con amiche diverse. Silvia, dal canto suo, in vacanza con la gemella a Formentera, si è divertita al Pineta Club con Benjiam Mascolo. "Silvia e Benji si sono baciati dinanzi agli occhi di tutti, li abbiamo visti, poi lei si è accorta che un ragazzo stava faceva un video e sono scappati via", ha raccontato un pr del locale a Spy. Una versione ancora non confermata ma riportata da diversi giornali. (Continua a leggere dopo la foto)

Ufficialmente Eleonora Pedron e Benjamin Mascolo dono fidanzati con altre persone: lei con la Iena Nicolo De Devitiis, lui con l’attrice Demetra Avincola. Dopo Corona e Silvia scoppierà qualche altra coppia del mondo dello spettacolo? Intanto Silvia Provvedi è in lizza per entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. La cantante dovrebbe entrare nella Casa con la sorella Giulia, come già accaduto nel 2015 all’Isola dei Famosi.

