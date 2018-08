“Basta così, cambio vita”. La scelta di Michelle Hunziker spiazza tutti

Pochi giorni fa era stata capace di far impazzire letteralmente il web con un solo click, arrivando a raccogliere la bellezza di 140mila like. Un'impresa impossibile per qualcuno, non certo per la bellissima Michelle Hunziker, una che con i fan ci ha sempre saputo fare e dotata di un fascino irresistibile e di un sorriso contagioso. Nello specifico, in quell'occasione l'ex moglie di Eros Ramazzotti aveva lanciato nell'etere un'immagine in bianco e nero dove si vedeva la stessa showgirl accanto ad Aurora bambina. "Da quando ero piccola - cinguettava dolce la conduttrice - ogni tanto mi siedo per terra, tiro giù tutti gli album e vado a sfogliare le foto del passato... Mi piace tantissimo e viaggio nel tempo. Trovo molto rilassante staccare la spina pensando ai frammenti di vita vissuti con le persone che amo... Questa è una delle tante bellissime estati passate con quella mia 'paciocchina' di Auri!". E la risposta di Auri non si era fatta attendere. La figlia, che è in vacanza ai tropici con il fidanzato, scrive alla mamma: "Mi manchi". Michelle rispondeva ancora: "Anche tu amore, torna!". (Continua dopo la foto)

Un momento dolce, insomma, che la showgirl aveva deciso di condividere con i suoi ammiratori, lei che dei social ha sempre fatto un uso piuttosto intenso. Ora, ecco che Michelle è tornata a far parlare di sé sorprendendo un po' tutti, questa volta attraverso le pagine della testata Chi alla quale ha concesso un'intervista dove ha annunciato una grandissima novità in arrivo per il prossimo autunno. Si tratta di una decisione che ha a che fare con la sua vita professionale. (Continua a leggere dopo la foto)

"Di sogni ne ho tanti perché quando smettiamo di sognare cominciamo a invecchiare. Ecco perché a settembre mi lancerò in una nuova avventura e per la prima volta nella vita diventerò imprenditrice. Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini... Non vedo l'ora". E a proposito di momenti importanti della vita di Michelle. C'è un altro argomento a tenere banco: una sua eventuale gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco allora che nel corso dell'intervista è arrivata anche la fatidica domanda. Alla quale Michelle non si è sottratta: "Se sono incinta? Vuole la verità? Non lo so nemmeno io in questo momento! Viviamo in relax, succeda quello che deve succedere. Siamo felici della nostra famiglia e se arriva un altro bebè è il benvenuto. Se non arriva, va bene lo stesso".

“Torna amore…” Michelle Hunziker, uscita a sorpresa sui social e fioccano i commenti