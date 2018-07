“Si è rifatta, ecco la prova”. Ilary Blasi nella bufera dopo lo scatto sexy

Non è proprio il momento dell’anno più fortunato per Ilary Blasi, che nonostante la bellezza come sempre travolgente messa in mostra durante questi mesi estivi ha finito per attirarsi contro più di qualche critica, suo malgrado. D'altronde anche il Wind Summer Festival, presentato dalla stessa lady Totti anche se di fatto registrato a giugno e quindi non diretta, si era trasformato in occasione per attaccare a più riprese la showgirl, soprattutto per quanto riguarda le scelte nel look. Qualcuno ha criticato le trasparenze scelte per salire sul palco, sostenendo fossero troppo ardite e addirittura volgari. In altre puntate, invece, i suoi vestiti sono stati giudicati troppo "antichi". Insomma, per dirla in breve Ilary pare proprio non averne azzeccata una, almeno a detta degli spettatori. Cosa c'è di meglio allora, per lasciarsi le polemiche alle spalle, di una bella fuga in spiaggia per trascorrere le vacanze? (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo un anno e un'estate lavorativi molto intensi, è tempo di relax, adesso, per la Blasi che, insieme ai figli e al marito, come ogni anni si è rifugiata nella località balneare di Sabaudia, in provincia di Latina. Vacanze sì, insomma, ma con paparazzi inclusi. Sono stati quelli di Spy a immortalare Lady Totti in un bikini fucsia e nero che mette in risalto le sue curve strepitose. Una scena che ha subito attirato le attenzioni dei maschietti. (Continua a leggere dopo la foto)

Anche stavolta però, per assurdo che possa sembrare, non sono mancate le polemiche. Il motivo? Qualche ritocchino che Ilary avrebbe effettuato in gran segreto e i cui frutti sarebbero evidenti solo ora. In particolare, le attenzioni dei fan si sono concentrate sul petto della Blasi, parso davvero esplosivo e più in forma che mai. Qualcuno ha subito iniziato a malignare che Madre Natura era stata scavalcata. (Continua a leggere dopo la foto)

Diversi utenti hanno infatti accusato Ilary, senza girarci intorno, di essersi rifatta il seno, increduli di fronte a tanto splendore. Soltanto un po' di malignità o forse c'è qualcosa di vero nelle voci? La diretta interessata non ha commentato l'accaduto: quello di cui ha bisogno in questo momento è soltanto un po’ di riposo in riva al mare.

