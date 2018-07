“Fabrizio Corona si toccava con una donna”. Il video che fa inorridire Silvia Provvedi

Soltanto pochi giorni fa Silvia Provvedi aveva ricevuto tanti messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei suo follower dopo aver pubblicato in rete un toccante messaggio in cui ricordava la nonna: "Sarai per sempre dentro al nostro cuore. Sei stata per noi l'esempio dell'amore" scriveva la ragazza. Nel giro di poche ore, tanti utenti avevano deciso di commentare la notizia inviando i loro auguri alla cantante e alla sorella Giulia. "Mi dispiace tanto, ho visto qualche video in cui si sentiva l'amore che provava per voi", si leggeva tra i tanti post. E ancora: "La nonna è la nonna". Loro, le Donatella, avevano ringraziato di cuore i follower per la loro vicinanza: le due hanno venticinque anni ed erano diventate famose ad appena 18 anni, quando parteciparono a X-Factor con il nome d'arte Le Donatella, in omaggio alla Rettore. Grazie al successo riscosso al talent musicale di Sky, da duo musicale si sono trasformate in veri e propri personaggi televisivi, molto note al pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Silvia è famosa per la relazione con Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi italiani uscito da poco dal carcere e al quale è ancora sentimentalmente legata nonostante le burrasche degli ultimi mesi, quando la cantante aveva abbandonato il fidanzato andandosene di casa. La ragazza, dopo il lutto, si è trovato a vivere un altro momento decisamente meno piacevole proprio di recente, e questa volta di mezzo c'è proprio il noto compagno. (Continua a leggere dopo la foto)

La Provvedi, infatti, si è ritrovata su Instagram un video molto antipatico. Domenica mattina, Silvia si è svegliata con una segnalazione. Un utente le ha fatto arrivare su Instagram un video della serata di Fabrizio Corona, il fidanzato della cantante. Nel filmato il compagno della ragazza sembra piuttosto intimo con una bellissima sconosciuta accanto a lui e anzi - stando a quanto scrive l'utente - "si toccavano" pure. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il tuo caro Fabrizio è stato tutta la serata accanto a lei e non voleva far salire nessun altra ragazza se non quella la. E stavano molto vicini, si toccavano...". Parole e video che hanno fatto perdere la pazienza alla compagna di Corona che subito ha riproposto il tuo tutto sul web: "Un ottimo risveglio... buongiorno mondo. Si rimpiazza in fretta, viva l'amore".

