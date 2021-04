Negli ultimi giorni in trend su tutte le piattaforme, social e non, è andato il caso di Malika, la ragazza 22enne cacciata di casa dai genitori a causa del suo orientamento sessuale. Una volta che la storia della giovane è diventata virale, è giunta alle orecchie di personaggi famosi del calibro di Chiara Ferragni, Fedez, Elodie, Alessandra Amoroso, Zorzi, ecc… ottenendo così un supporto davvero gigante.

Oltre ai super big schieratisi dalla sua parte alla storia di Malika sono arrivate anche Le Iene, trasmissione che da sempre si schiera contro le ingiustizie. Alla giovane, oltre ad essere stata cacciata e disconosciuta dalla famiglia, è stato impedito anche di riprendere gli indumenti rimasti in casa, ostaggio dei genitori. Ora Malika si ritrova senza un tetto e con dei vestiti prestati. L'opinione pubblica però ha deciso e ha scelto di aiutarla.















Vip e non solo, a schierarsi anche l'opinione pubblica, riunitasi tutta in una raccolta fondi avviata da sua cugina. Il sito utilizzato per racimolare soldi è il più conosciuto in merito al crowdfunding, ossia GoFundMe e la cifra raggiunta in pochissimo tempo è davvero esorbitante. "Una parte li darò in beneficenza", ha dichiarato la giovane di Castelfiorentino (Firenze).























La cifra raccolta per Malika Chalhy, ad oggi, è di ben 100mila euro, e non smette di crescere. L'iniziativa è stata proposta dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. Anche il presidente federale Gabriele Gravina ha voluto esprimere alla ragazza la solidarietà del mondo del calcio annunciando che appena possibile sarà invitata a Coverciano.

“Il ruolo del calcio — ha detto Gravina — ha dichiarato Gravina — è anche quello di garantire una formazione educativa dell’atleta, contrastando ogni forma di discriminazione sociale. Riteniamo che di fronte a casi del genere dobbiamo esporci per garantire la piena realizzazione della persona umana”.

