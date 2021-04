“Ci ha lasciati”. Francesca è morta: 37 anni, famosa e amata, non ce l’ha fatta contro la malattia. L’annuncio del fidanzato

Era riuscita a trasformare la sua passione in lavoro e grazie al suo modo di raccontare il mondo con il sorriso, sui social aveva raggiunto quasi 80mila follower. Poi la battaglia contro il cancro, cinque cicli di chemioterapia, e la triste notizia. Fraintesa, nome d’arte della travel blogger Francesca Barbieri, è morta il 2 aprile.

Ad annunciarlo il fidanzato Andrea dal profilo Instagram @fraintesa: "Ciao a tutti, sono Andrea il compagno di Francesca. Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi".















"I segreti del martedì e i quiz della domenica sono stati per lei un diversivo che l'ha fatta star bene. Nell'ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era "Save your tears for another day". Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l'abbia conosciuta, anche solo virtualmente", si legge nel lungo post che accompagna una sorridente Francesca con un piccolo di canguro in braccio.















"Se volete (e potete in base alle restrizioni legate al Covid) la camera ardente sarà aperta oggi, 2 aprile, dalle 14 alle 16.30 in via Ponzio 8 a Milano. E domani, sabato 3 aprile, tra le 9.30 e le 11.30 nello stesso luogo. Vi abbraccio", conclude Andrea. Francesca aveva scoperto di avere un tumore al seno e aveva lottato contro il male sperando di aver vinto la battaglia. Quindi il sogno di iniziare il giro del mondo, poi la doccia fredda, con la scoperta di alcune metastasi e il rientro in Italia per iniziare le nuove cure.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA 📿 Content Creator 📷 (@fraintesa)

Poche ore fa, ormai ricoverata e sedata, Francesca è morta circondata dall’affetto della famiglia e del compagno, l’ultimo viaggio. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sotto il post. “Ci hai regalato sorrisi, risate e positività fino all’ultimo. Sicuramente la tua memoria sarà legata a un sorriso, per sempre. Grazie”, “Una grande mancanza. Ti ricorderemo per il tuo splendido sorriso e la bella persona che eri”, “Francesca aveva un cuore davvero grande”, “É stata un vero dono sul nostro cammino. Rimarrà un esempio e la porterò per sempre nel cuore”.

