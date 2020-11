A 97 e 100 anni sconfiggono il Covid, la nipote resta sul pianerottolo fino a quando risultano negativi

Hanno sconfitto il coronavirus a 97 e 100 anni grazie all’amore della nipote. È la storia di Valdivia e Aldo, due nonni di Taranto, raccontata sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno.

L’aiuto fondamentale per vincere la malattia è arrivato dalla famiglia, in particolare da Alessia, nipote 36enne della coppia ed esperta di riabilitazione psichiatrica.

La ragazza ha assistito i nonni trascorrendo ore sul pianerottolo della loro casa, comunicando attraverso la porta e non lasciandoli mai soli. Alessia non si è data per vinta. Dietro la porta di casa dei nonni c’erano sempre la spesa e le medicine giuste, insieme alla giusta dose di coraggio e di amore che ha permesso a Valdivia e Aldo di non mollare mai e di superare la malattia. (Continua a leggere dopo la foto)















Il 26 novembre per la coppia finalmente p arrivata la bella notizia: Valdivia e Aldo – 97 anni lei e 100 lui, festeggiati lo scorso ottobre – sono finalmente risultati negativi al coronavirus. “E vissero tutti – ha commentato Alessia – felici e negativi”. Valdivia e Aldo oggi sono un simbolo dell’amore ai tempi del Covid. (Continua a leggere dopo la foto)















“I due anziani sono rimasti in isolamento nella loro casa nel centro di Taranto per due settimane. – si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno – Si sono fatti compagnia raccontandosi le storie della gioventù e bruciando i pomeriggi al telefono con i nipoti. La signora Valdivia, positiva e asintomatica, contagiata probabilmente dalla sua badante, dopo la diagnosi è stata costretta ad isolarsi con il marito. La coppia, all’inizio di questa storia, due settimane fa, è rimasta tra le quattro mura dell’appartamento senza nessun aiuto”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Volevo ringraziare il Comune per aver trovato una soluzione e lo dico senza alcuna polemica: non mi importa se toccherà a noi pagare le spese dell’assistenza ai nonni, quello che mi interessa è che non restino soli in un momento così delicato. Il resto non conta”, ha detto Alessia, felice oggi di poter riabbracciare i suoi amati nonni.

