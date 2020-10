Da anni copia Kate Middleton e ora ha un “armadio reale”: quanto spende al mese

Kate Middleton, si sa, è da sempre un’icona di stile ed eleganza. Non c’è look che non venga passato allo scanner e che, 9,99 volte su 10, non faccia impazzire tutti. Mai sopra le righe ma sempre al passo con le mode del momento, mai contro l’etichetta e pur sempre trendy: a ogni apparizione in pubblico la duchessa dà prova di essere la numero uno.

Molte si ispirano a lei, naturalmente quando è possibile, ma c'è chi l'ammira al punto da copiare tutti i suoi look e da ben 8 anni. Spendendo, nemmeno a dirlo, una bella somma ogni mese. Si chiama Danielle Magness-Wellman, è un medico di 41 anni di Mankato, Minnesota, che ogni giorno copia nei minimi dettagli gli outfit della moglie di William d'Inghilterra.















Danielle, che è mamma di un bimbo di 4 anni, da 8 ha una passione smodata per la duchessa: chiama il suo guardaroba il "Royal Closet" (Armadio reale) e colleziona abiti da centinaia di euro. Hobby costoso il suo, che porta avanti dai tempi del fidanzamento di Kate Middleton con William. Ha raccontato la sua storia nel nuovo episodio di "God Save The Queen".















Danielle Magness-Wellman ovviamente documenta tutto sul profilo Instagram katesreplikates, dove quotidianamente posta dei selfie con degli outfit identici a quelli della duchessa di Cambridge. All'inizio si trattava solo di un passatempo, poi è diventata una passione per cui arriva a spendere mille dollari ogni mese. "Investire in abiti, questo è il mio hobby", ha spiegato la 41enne.











“Non so esattamente quanti abiti ispirati a Kate ho nel mio guardaroba, forse 200. Quando il capo di abbigliamento supera una certa cifra (500 dollari) non lo acquisto direttamente ma mi rivolgo a una sarta e le chiedo di realizzarne una copia in base alle mie misure”, ha detto ancora Danielle. Quanto vale il suo “armadio reale”? Attualmente oltre 30mila dollari, ovvero più di 25mila euro…

