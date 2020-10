Un’altra bella vincita al Gratta e Vinci. Ma questa volta, più che la cifra comunque cospicua, fa notizia il destinatario della somma. O meglio: i destinatari. È infatti una vicenda doppiamente eccezionale, quella che arriva da Brest, Francia perché a vincere è stato un gruppo di quattro mendicanti. Stavano chiedendo l’elemosina e un passante ha dato al gruppetto un biglietto gratta e vinci da un euro.

Quindi via la polverina con una grattata e la bella scoperta. una vittoria in grado di cambiare la loro umile vita. Il premio? Ben 50mila grazie a un tagliando del valore di un solo euro. I quattro fortunati hanno detto di non sapere ancora cosa faranno con i soldi ma sicuramente li divideranno. E probabilmente proveranno a cambiare città sperando in una vita migliore.















Una storia analoga ma tutta italiana e con una vincita decisamente superiore aveva avuto come teatro Jesi, Ancona, dove un clochard che mendicava al semaforo ha vinto 300mila euro con un Gratta e Vinci. Tiziano, questo il suo nome, aveva perso il lavoro e chiuso la sua azienda. A Jesi parecchi automobilisti conoscono il 60enne che lo scorso 16 agosto ha comprato un biglietto.















Un Gratta e Vinci da 5 euro da un distributore automatico, nel dettaglio. Il 60enne ha riscosso la vincita meno di un mese fa e ha dato un segno della propria riconoscenza presentandosi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Rimanendo nel campo di grosse vincite, la più clamorosa è avvenuta recentemente nel Lodigiano.











Sempre con un Gratta e Vinci ma questa volta da 20 euro, una signora ha portato a casa la bellezza di 1 milione di euro. La fortuna ha deciso di fermarsi nella tabaccheria edicola "Pepita d'oro" che si trova all'interno del centro commerciale "Il Castello" a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi e baciare quella che, secondo quanto riferito dal gestore della rivendita a Repubblica è una cliente abituale. Una pensionata che ha dichiarato che con i soldi vinti salderà qualche spesa in arretrato e poi si comprerà una casa tutta sua.

