La perdita di una persona cara è un evento traumatico ma ognuno reagisce a modo suo in queste situazioni dolorose che purtroppo fanno parte della vita: c’è chi piange e si dispera, chi si chiude in se stesso e cade in depressione e chi, invece, trova subito la forza di andare avanti mantenendo nel cuore il ricordo di chi non c’è più. Ma di sicuro un ballo sexy sulla bara non l’avevamo mai visto prima. E come noi tante, tantissime persone.

Non a caso, infatti, il video del funerale in questione è diventato virale in pochi minuti. Lanciato su Twitter, è stato visto da più di 11 milioni di utenti raccogliendo una infinità di reaction. È successo tutto nel corso di una celebrazione funebre snella città di Manta, nella provincia di Manabí in Ecuador.















Una donna vestita con un top nero e jeans è improvvisamente salita sul feretro e iniziato a fare twerking a ritmo della canzone "Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm" dell'artista reggaeton Emcidues. Lo spettacolo a dir poco insolito è avvenuto durante la sepoltura di un mercante, il 38enne Marlon Mero Quijije, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco, a cui hanno partecipato in tanti.















Al corteo funebre molta gente del posto oltre parenti e amici e la vedova invece di piangere si è messa a ballare. Ma quanto pare, ha soltanto esaudito le ultime volontà del marito. Secondo le testimonianze raccolte, infatti, l'uomo ha sempre detto che non voleva che la famiglia e gli amici fossero sopraffatti dal dolore al suo funerale.









If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661 — DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020



Al contrario avrebbe voluto una grande festa e musica. E così è stato: tutti coloro che hanno partecipato al suo ultimo saluto hanno dato vita a un’atmosfera di festa. E sua moglie ha deciso di rendere ancora più teatrale e gioioso il suo funerale mettendosi a cavalcioni sulla bara e ballando a ritmo di una musica allegra. Come mostra il video, a un certo punto si sporge in avanti e stampa anche un bacio sul vetro per il suo amato.

