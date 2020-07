24 anni, muore dopo aver dato alla luce 2 gemelli: “Era il suo sogno diventare mamma”

Il suo sogno era quello di diventare mamma ma proprio quando stava per coronarlo il destino crudele ha spezzato tutto. Larissa aveva solo 24 anni ed è morta pochi istanti dopo aver dato alla luce due gemelli. Una storia drammatica, quella di Larissa Blanco, che arriva dal Brasile, Paese messo in ginocchio dalla pandemia di coronavirus.

Stando a quanto riportano i media locali, la giovane donna era era risultata positiva. Si era ammalata un paio di settimane prima del parto ed era stata ricoverata il 27 giugno scorso presso un ospedale di San Paolo. Lì, in quella struttura ha dato alla luce i suoi figli, i due gemellini Guilherme e Gustavo, ma poi purtroppo ha avuto una emorragia e da lì a poco un arresto cardiaco.























Il personale sanitario ce l'ha messa tutta per salvarle la vita, ma nonostante gli sforzi la giovane neo mamma non è sopravvissuta. "Era il sogno di Larissa diventare mamma", ha raccontato alla stampa il giovane marito, il 24enne Diego Rodrigues, neo papà distrutto dalla perdita del suo amore. Il corpo di Larissa, già provato dal coronavirus, ha ceduto a seguito della brutta emorragia arrivata dopo il parto gemellare.















"Ero in sala parto e stava nascendo il primo dei nostri figli – ha proseguito sconvolto dal dolore Diego – Larissa ha visto il suo bellissimo viso, si è commossa, era il suo sogno diventare mamma". Dopo una piccola complicazione è nato il secondo gemello e a quel punto Diego ha seguito i neonati in un'altra stanza lasciando la neo mamma sola.











Poco dopo i medici hanno raggiunto il neo papà per dargli la tragica notizia: “I medici mi hanno detto che per via del Covid era troppo debole, per questo non ce l’ha fatta”, ha spiegato l’uomo, ora rimasto solo a crescere i due figli. “Dio ci ha lasciato due angioletti dei quali prendermi cura, per darmi forza. Ho pianto tantissimo non appena li ho visti”, ha aggiunto Diego. Anche lui come la moglie era risultato positivo al coronavirus, ma a differenza di Larissa non aveva avuto grossi problemi.

