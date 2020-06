Laura, 200 chili in meno e la trasformazione è ‘choc’. Oggi la protagonista di Vite al limite è così

Da 270 a 200 chili grazie all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan. È la storia di Laura Perez, 43enne di San Antonio, Texas, che ha documentato la sua perdita di peso grazie alla serie tv ”My 600-lb Life”, nella versione italiana in onda sul canale Real Time ”Vite al limite”.

Il viaggio della 42enne ha cambiato completamente la sua vita. Oggi Laura riesce ad apprezzare le piccole cose della vita: riesce a passeggiare, ad andare a fare la spesa, a dormire meglio a uscire con gli amici. La svolta è arrivata con il trasferimento della famiglia a Houston, luogo in cui vive il dottor Younan Nowzaradan, specialista in chirurgia bariatrica. È stato lui, infatti, a operare Laura permettendole così di perdere duecento chili. Tuttavia, la trasformazione di Laura non è stata facile; più peso perdeva, più lei e suo marito Joey litigavano perché sentiva di non aver più bisogno di lui come una volta.



























Laura ha rivelato che la perdita di peso è arrivata con alcune complicazioni. Quando è apparsa per la prima volta nella serie di Vite al limite Laura pesava 270 chili e aveva bisogno del marito Joey per tutto: fare la doccia, mangiare, andare a fare la spesa, occuparsi della casa. Ma da quando ha iniziato a perdere peso la sua relazione ha iniziato a vacillare. Il marito non si sentiva più utile e le liti in casa hanno messo a dura prova anche il percorso di Laura.















Da bambina il peso non è mai stato un problema per Laura, ma dopo che un cugino più grande ha iniziato a molestarla quando aveva solo cinque anni, le sue abitudini alimentari sono cambiate drammaticamente per il peggio. "Non ho mai detto niente ai miei genitori, – ha raccontato la donna – quindi le molestie sono andate avanti per anni. La mia intera vita è cambiata, quindi mi sono buttata sul cibo. Questo è stato il mio conforto". "Adesso posso fare tutto e cerco di non dipendere più da nessuno", ha spiegato Laura. Questa indipendenza, tuttavia, ha fatto soffrire il matrimonio.









“Migliore è il risultato, peggio è il mio rapporto”, ha detto Laura. “Joey si comporta in modo un po’ diverso e spesso mi dice: Oh, non hai bisogno di me’. Gli avevo detto, ‘Ho bisogno che tu mi aiuti a non prendermi cura di me”. Le telecamere hanno continuato a seguire la coppia per un terzo anno e oggi i due sono felici. Dopo la perdita dei chili, Laura si è sottoposta a un intervento di rimozione della pelle in eccesso e oggi è felice della sua nuova vita.

