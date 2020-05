“60mila euro per un lato b enorme”. L’infleuncer si rifà il posteriore e diventa una star: oggi è così

Ha speso 60mila dollari per rifare il lato b alla brasiliana. Shilpa Sethi, 25enne di Nuova Delhi, è riuscita a raggiungere 1.2 milioni di followers grazie al suo fondoschiena. Appassionata fin da giovanissima al “Butt Lift brasiliano”, il lato b alla brasiliana, frutto di un intervento chirurgico che promette di rimpolpare il fondoschiena prelevando grasso da un’altra parte del corpo e iniettarlo sulle natiche, Shilpa Sethi sognava di fare questa operazione di chirurgia estetica da quando aveva 20 anni e dopo aver risparmiato 10mila dollari è riuscita a sottoporsi all’intervento.

Purtroppo per lei, il medico che ha effettuato l'operazione non era un vero professionista e dopo ha avuto problemi. Secondo quanto raccontato dalla giovane influencer, le cose si sono complicate dopo l'intervento. Shilpa Sethi, ha spiegato di aver sentito dolori nella gamba e fiato corto una sensazione di formicolio sulle natiche.

























"Avevo il fiato corto e avvertivo un forte dolore alla gamba. Non mi sono potuta sedere per sei mesi", ha raccontato l'influencer. "Avevo un'infiammazione e mi sono dovuta rivolgere a un altro medico per sottopormi a un altro intervento". Shilpa Sethi ha speso 60mila euro per sistemare il suo lato b che ormai era diventato deforme e le procurava dolore.















"L'unica ragione per cui sto raccontando la mia storia ora è perché non voglio che nessun altro passi attraverso quello che ho passato io. Certo, oggi mi piaccio tanto, – ha raccontato – i fan mi dicono che ho il posteriore più bello del mondo e poi è tutta roba mia, mica silicone o protesi".









“Ho sempre ammirato un corpo sinuoso, il mio lato b era molto piatto e grazie alle mie forme sono riuscita a guadagnare un sacco di soldi – ha spiegato la giovane – Ho un account Instagram seguito da oltre un milione di follower e un sito web a pagamento che mi permette di vivere una vita bellissima”.

