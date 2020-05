“Che fisico!”. Da 300 a 70 chili grazie a dieta e palestra: la trasformazione ‘choc’ di Laura

Ha vissuto tanti anni intrappolata in un corpo che ormai non sentiva più suo e grazie a una dieta equilibrata e tanto allenamento è riuscita a perdere più di 200 chili. Oggi Laura Micetich aiuta chi, come lei, ha sofferto di obesità. È una personal trainer e negli anni è riuscita a ottenere un fisico perfetto.

Quando ha capito che la vita sregolata che stava seguendo l'avrebbe portata a una morte certa (aveva problemi di cuore e analisi completamente sballate) ha cominciato ad allenarsi con regolarità e a consumare solo cibo sano. "Andavo in continuazione a cercare cibo nel frigorifero perché 'ne avevo bisogno' e non erano attacchi di ansia o stress che gestivo mangiando, era solo una cattiva abitudine", ha raccontato in un'intervista rilasciata a un quotidiano statunitense.

























Il cambio di vita è radicale: stop al cibo spazzatura, tanta forza di volontà ed esercizio fisico. I primi risultati arrivano in fretta, Laura, che oggi ha 29 anni, inizia a perdere peso e sa di potercela fare. Lavora sodo e con molta costanze dopo un intero anno riesce a perdere quasi metà del suo peso iniziale guadagnandosi il nomignolo di "Gigantessa d'acciaio" (è alta 1,80 cm) nella palestra in cui si allena.















Da 300 a 70 chili in cinque anni. Laura si è sottoposta a un intervento per eliminare la pelle in eccesso da pancia, fianchi e cosce e oggi ha una forma fisica invidiabile. "In questo momento, la maggior parte dei miei obiettivi è di rimanere in buona salute e aiutare i miei studenti a crescere. Un giorno, mi piacerebbe tenere conferenze a ragazzi e adulti sull'immagine corporea, l'amore per se stessi e la salute", ha spiegato.









“Quando ho deciso di dimagrire ero sull’orlo del pre-diabete. Ho avuto ipotiroidismo e problemi di pressione sanguigna. Il grasso, inoltre, mi ha fatto venire anche degli scompensi cardiaci. Ero sempre a rischio infarto”. Oggi Laura è attivissima in palestra, dove si allena sei giorni a settimana e dove ha conosciuto anche il suo fidanzato. Il suo profilo social è seguito da oltre 370mila follower.

