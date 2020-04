Marito e moglie si ammalano di Covid. Lui muore, lei lo sogna: “Torna a casa…”

Un miracolo, per chi ci crede. Uno strano impulso del cervello, per chi si affida più alla scienza. Questa è una storia di morte e vita, un dualismo che siamo abituati a sopportare sin da quando siamo piccoli. Ma qui c’è qualcosa di bellissimo, potente e determinante per la salvezza di una persona. Qualcuno lo chiamerebbe miracolo, qualcun altro una semplice coincidente. “Antonio in sogno mi ha detto: torna indietro”: il marito muore di coronavirus, lei guarisce, esce dalla rianimazione e riabbraccia la figlia.

È questa la vicenda di una famiglia di Arre, comune del padovano di circa 2mila anime: a riportarla è Il Mattino di Padova. Il marito della signora di Rita Manfrin, 59 anni, è morto lo scorso 25 marzo mentre lei veniva ricoverata in gravi condizioni. Ora la donna racconta: "Mentre ero in coma ho sognato mio marito Antonio che mi donava gli organi. Poi ho visto una luce e sentito una voce maschile che mi diceva: 'Fermati e fai tre passi indietro'. Non era la mia ora".

























Una storia che arriva dal Veneto dove, stando al report del 27 aprile, crescono ancora i contagi (+108), ma scende sotto la quota dei 9.000 (8.860) il numero degli attualmente positivi. Torna a segnare un caso di contagio il cluster di Vo', dove rimangono ad oggi 5 soggetti ancora positivi. Si contano anche 13 nuovi decessi, che portano il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 1.344 (tra casi registrati negli ospedali e nelle case di cura).















I guariti sono 7.375. L'Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091, stando ai dati di oggi pubblicati dalla Protezione Civile. I malati di covid-19 sono complessivamente 105.205: un'altra conferma del trend in calo, sono – 608 rispetto a ieri.











La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c'era stato un incremento di 256 malati. Sono 382 le persone morte a causa del coronavirus nella giornata di oggi, che portano al totale di 27.359. L'aumento di ieri era stato di 333 unità. Per quanto riguarda i guariti, il numero totale è di 68.941, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L'aumento ieri era stato di 1.696.

