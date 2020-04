Aveva cucito mascherine per le infermiere: muore a soli 10 anni in un incidente

Era diventata famosa per un gesto bellissimo, è morta a soli 10 anni in un tragico incidente stradale. Si chiamava Lexi Collins e la sua storia aveva presto fatto il giro di siti e giornali. Da lì aveva la bambina aveva appreso che in piena emergenza coronavirus in ospedale mancavano le mascherine e così si era messa subito al lavoro.

Nel giro di poco tempo Lexi era riuscita a cucire decine di mascherine per le infermiere dell’ospedale della sua città. Incoraggiata dalla mamma, anche lei infermiera, a inizio aprile la bambina aveva approfittato della chiusura delle scuole per il blocco e cucire decine di mascherine che ha donato agli operatori sanitari dell’Anson General Hospital. Un gesto di grande generosità che aveva fatto presto il giro delle emittenti locali e commosso tutti. (Continua dopo la foto)

























Infermieri e medici avevano subito risposto a quel gesto ringraziando pubblicamente la bambina su Facebook, sotto a una foto degli operatori sanitari con le mascherine gialle e le api, fatte a mano da lei: “L’Anson General Hospital ha ricevuto una donazione molto gentile di mascherine per il viso cucite a mano da una piccola eroina. Grazie Lexi Collins, ti siamo grati”. (Continua dopo la foto)















“Grazie a tutti per aver reso fantastica la giornata della mia bimba ringraziandola pubblicamente – aveva scritto sui social la mamma di Lexi, Jara. E poi: “Adora cucire e io sono un’infermiera, quindi vuole aiutare tutte le infermiere. Lexi è così felice di aiutarvi”. Poi, venerdì scorso, la tragedia. Il destino ha voluto che a distanza di pochi giorni da quella notorietà inattesa la vita della piccola Lexi si spegnesse a soli 10 anni. (Continua dopo le foto)











La bimba è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto lungo le strade dello stato del Texas, negli Stati Uniti, dove la ragazzina viveva nella città di Munday. “Lexi era una bambina straordinaria. Era brillante, talentuosa, saggia per i suoi anni, ma nel complesso aveva lo spirito più prezioso che io abbia mai conosciuto”, ha detto il consigliere Karen Loga. Il funerale verrà celebrato lunedì prossimo.

Uscire dal 4 maggio: ecco il kit necessario. Dalle mascherine al gel, cosa servirà