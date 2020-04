È nata la 22esima figlia! Fiocco rosa: la super famiglia si allarga ancora

È nato il 22esimo figlio! Figlia, anzi. Perché la famiglia più numerosa del Regno Unito, quella dei Radford, ha appeso un fiocco rosa alla porta di casa. Mamma Sue, 45 anni, ha infatti dato alla luce una bambina venerdì scorso, come fa sapere su Instagram con un’immagine tenerissima della neonata a corredo dell’annuncio.

Continua dunque ad allargarsi la super famiglia britannica dei Radford, che ormai da tempo dice di non voler più bambini ma che invece continua a fare figli e, come riporta il tabloid The Sun, l’ultima arrivata è nata in piena emergenza sanitaria, tanto che la stessa Sue, che è anche nonna, l’ha definita la “nascita più strana”. Il primo figlio lo ha avuto a 14 anni. Il primogenito dei Radford, Christopher, oggi ha ora 30 anni e due figli. Anche Sophie, un’altra delle sue figlie, le ha dato tre nipotini. (Continua dopo la foto)



















E poi ci sono i fratelli Chloe, di 24 anni, Jack, 22, Daniel, 21, Luke, 19, Millie, 18, Katie, 17, James, 16, Ellie, 15, Aimee, 14, Josh, 12, Max, 11, Tillie, di 9 anni, Oscar di 8 anni, Casper di 7, Hallie, di 4 anni, Phoebe di 3, Archie di 2 anni e Bonnie di 17 mesi ad accogliere la piccola che ha pochi giorni nella casa di Morecambe, un paesino del Lancashire. (Continua dopo la foto)















Mamma Sue e papà Noel, fornaio di 48 anni, avevano annunciato il lieto evento a ottobre scorso: “Sono incinta di 15 settimane – ha detto la donna in un video su YouTube per annunciare la gravidanza dei record – Nascerà ad aprile e vorremmo che fosse un maschio”. Fiocco rosa invece. E dire che un anno prima, dopo la nascita dell’ultima bimba, aveva dichiarato alla stampa inglese di volersi fermare. “Basta figli: ci fermiamo qui. Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Essere incinta non mi mancherà per nulla. Ora ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti”.(Continua dopo foto e post)











Sue ha raccontato al Sun anche i dettagli del suo 22esimo parto che, vista la situazione, l’ha preoccupata molto. Il travaglio è durato 10 ore e lei era “spaventata ad andare in ospedale a causa di quello che sta accadendo. Ero preoccupata anche perché non avrebbero consentito a Noel di stare con me”. Ha poi aggiunto che stando isolata a casa non le sembrava gusto “lasciare la nostra bolla sicura” per andare in ospedale. Ma poi lì si è sentita al sicuro. “È stato il parto più strano, ma alla fine direi che in realtà è stata una delle migliori esperienze vissute”.

